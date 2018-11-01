И украинские санкционные списки против России, и российские – против Украины, все это – признак глубокого системного кризиса в двусторонних отношениях.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, для Украины этот список ничего не меняет по сути. "Он просто является символическим, декларативным подтверждением того, что сейчас и так существует – системный конфликт между двумя странами", – подчеркнул политолог.

Санкции – это не признак того, что Россия разрывает отношения с Украиной. Никакого окончательного разрыва связей нет и, думаю, не будет. В этом не заинтересованы ни в Украине, ни в России. Для нас окончательно разрыв отношений с РФ будет большим экономическим ущербом,

– добавил Фесенко.

Вместе с тем, по его словам, для многих украинских политиков и общественных деятелей, которые в этот санкционній список попали, это станет своеобразной наградой. "Для некоторых, особенно – для участников президентской гонки, будущих кандидатов в депутаты – это безусловный информационный бонус", – пояснил он.

"Думаю, Юлия Владимировна сейчас очень рада тому, что она есть в санкционном списке. Сейчас у нее будет железный аргумент против обвинения в том, что она – пророссийский политик. Точно так же включение в список Алексея Порошенко станет аргументом для Порошенко, что он якобы пророссийский. Относительно того, что в списке нет самого Петра Порошенко – то я скажу, что глав государств и правительств никогда не включают в санкционные списки. Путина также нет ни в одном из них", – пояснил Фесенко.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Под российские санкции попали: глава Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза.



Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний.



Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.