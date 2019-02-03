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      Саркастические новости от Щура: Почему Порошенко начал креститься. Кто видел щель Путина

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – после того, как Владимир Зеленский порвал президентские рейтинги, Юлия Тимошенко порвала своих пиар-технологов, а Петр Порошенко начал интенсивно креститься. Кому как не Медведчуку знать, как выглядит и где находится кремлевский ключ и дверь с замковой щелью Путина.

      Также в выпуске:

      Каваща варабрама курама щита: Владимир Мунтян подал в суд на программу Майкла Щура.

      Реппершу Alyona Alyona обманом заманили поиграть в бабл-мэтч на форуме Порошенко.

      Как Джеймс Хэтфилд из группы “Металлика” оказался женщиной.

      Столь долгожданные 13 вопросов о Порошенко, который умеет рассмешить публику, имеет лысого друга и отказался от бизнеса в России.

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      Теги: Владимир Путин Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Виктор Медведчук #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 Канал
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