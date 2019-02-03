Саркастические новости от Щура: Почему Порошенко начал креститься. Кто видел щель Путина

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – после того, как Владимир Зеленский порвал президентские рейтинги, Юлия Тимошенко порвала своих пиар-технологов, а Петр Порошенко начал интенсивно креститься. Кому как не Медведчуку знать, как выглядит и где находится кремлевский ключ и дверь с замковой щелью Путина.

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