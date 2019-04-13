СБУ отменила запрет на въезд журналисту из Австрии, который распространяет пропаганду РФ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу, который не раз отмечался использованием пророссийской пропаганды в своих материалах относительно Украины и войны на Донбассе в частности.

Об этом написал в своем фейсбуке сам журналист. Он опубликовал письмо СБУ, в котором действительно указывается, что запрет отменен.

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В марте журналисту запретили минимум год посещать Украину, мол, ради его же безопасности. А все потому, что Вершютц ранее в одном из интервью посетовал, что в нашей стране существует угроза его жизни.

Именно этот журналист в течение предыдущих четырех лет проезжал на оккупированные территории через неподконтрольные пункты пропуска из России. Более того, Вершютц не гнушался штампами кремлевской пропаганды в своих материалах и даже отрицал российскую агрессию в Украине.



Письмо СБУ, которое опубликовал журналист в соцсети



Кристиан Вершютц​

На странице журналиста в фейсбуке можно увидеть много новостей об Украине, в частности, и о выборах. В последнее время немало постов о Владимире Зеленском и Юлии Тимошенко, меньше – о Петре Порошенко.

Решение об отмене запрета приветствовала и глава Австрийского МИД Карин Кнайсль.

Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспондента Кристиана Вершютца в Украину, как этого требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу,

– отметила в своем твиттере глава МИД Австрии Карин Кнайсль.