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      СБУ отменила запрет на въезд журналисту из Австрии, который распространяет пропаганду РФ

      24 Читати новину українською
      Кристиан Вершютц
      Кристиан Вершютц / Screenshot

      Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу, который не раз отмечался использованием пророссийской пропаганды в своих материалах относительно Украины и войны на Донбассе в частности.

      Об этом написал в своем фейсбуке сам журналист. Он опубликовал письмо СБУ, в котором действительно указывается, что запрет отменен.

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      В марте журналисту запретили минимум год посещать Украину, мол, ради его же безопасности. А все потому, что Вершютц ранее в одном из интервью посетовал, что в нашей стране существует угроза его жизни.

      Именно этот журналист в течение предыдущих четырех лет проезжал на оккупированные территории через неподконтрольные пункты пропуска из России. Более того, Вершютц не гнушался штампами кремлевской пропаганды в своих материалах и даже отрицал российскую агрессию в Украине.

      Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд скандальному австрійському журналісту Крістіану Вершютцу
      Письмо СБУ, которое опубликовал журналист в соцсети

      Крістіан Вершютц
      Кристиан Вершютц​

      На странице журналиста в фейсбуке можно увидеть много новостей об Украине, в частности, и о выборах. В последнее время немало постов о Владимире Зеленском и Юлии Тимошенко, меньше – о Петре Порошенко.

      Решение об отмене запрета приветствовала и глава Австрийского МИД Карин Кнайсль.

      Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспондента Кристиана Вершютца в Украину, как этого требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу,
      – отметила в своем твиттере глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

       

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      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Журналисты Австрия СБУ Украина – Россия Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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