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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Сеют панику: что и для чего говорят российские СМИ о Порошенко и Зеленском

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      В последнее время в российских СМИ начали активно противопоставлять действующего украинского президента Петра Порошенко другому кандидату на пост главы государства Владимиру Зеленскому. Журналисты 24 канала пообщались с российскими оппозиционерами, и узнали, что означают такие настроения в Кремле.

      Российские СМИ о Зеленском

      Пропагандист Дмитрий Киселев в своих программах сравнил Зеленского с 40-м американским президентом Рональдом Рейганом.

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      А еще отметил, что Владимир – хороший семьянин из интеллигентной семьи. Да, именно тот Киселев, который создавал мифы о хунте, бандеровцах и перевороте в Украине.

      Російські ЗМІ про Зеленського
      Российские СМИ активно обсуждают предстоящие выборы в Украине

      Еще одна журналистка - прогандистка Ольга Скабеева - также лояльна к Зеленскому.

      А в программе "Привет, Андрей" с Андреем Малаховым знакомые украинского шоумена рассказывали о его творческом пути на политический Олимп. К сожалению, именно этот выпуск Youtube заблокировал.

      Російські ЗМІ про Зеленського
      "Ирония украинской судьбы" – так назвали один из выпусков российского ток-шоу

      Почему в Москве лояльны к Зеленскому

      Российские оппозиционеры рассказали, что это – не симпатия, а желание расшатать ситуацию в Украине. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объяснил, что в Кремле просто отобрали тех, кого в Украине больше не любят – для того, чтобы они выражали поддержку Зеленскому.

      Ведь ставка Москвы очень проста: это хаос. Им надо уровнять шансы кандидатов на выборах, чтобы результат был 50 на 50. И тогда можно будет говорить о том, что выборы нелегитимны,
      – добавил он.

      Российская оппозиционер в эмиграции Ольга Курносова отметила, что в Москве прекрасно понимают: если на российском телевидении о ком-то из кандидатов говорят хорошо, это уменьшает его поддержку среди украинцев, а если плохо – то наоборот.

      Поэтому такая пропаганда со стороны Кремля играет на руку Петру Порошенко. Ведь российские СМИ запугивают часть украинцев и подыгрывают риторике действующего президента – "или я, или Путин".

      Білборди з Порошенком та Путіним
      Такие билборды появились в Украине накануне выборов

      "С политтехнологической точки зрения я считаю билборды с Путиным грубой ошибкой. Это повышает градус конфронтации в обществе", – отметил Пономарев.

      Сеять панику среди украинцев и парализовать новую украинскую власть – такую задачу, по мнению эксперта по международным вопросам Игоря Тышкевича, ставят в Кремле.

      Мои друзья – военные моряки, которые вышли из Крыма и не предали Украину, прислали мне экземпляр газеты Черноморского флота РФ. В нем, в частности, так осторожно одобрительно говорится о Зеленском,
      – рассказал он.

      И пояснил, что в Кремле рассчитывают на то, что люди, которые предали Украину, передадут несколько экземпляров на украинскую территорию и украинские офицеры возмутятся.

      Президент Украины выгоден для РФ

      Пономарев отметил, что в Кремле был раскол относительно того, какой президент Украины выгоднее именно для Москвы. По его словам, команда Суркова считала, что для России выгодно, чтобы оставался действующий президент. Силовики же высказали другое мнение – кто угодно, но только не Петр Алексеевич.

      Удобнее, чтобы президентом оставался Порошенко. Не потому, что он человек Кремля, а потому, что понятно, как он себя ведет и чего от него ожидать,
      – прокомментировала Курносова.

      В самом Кремле уже не раз говорили о том, что будут договариваться  с кем угодно, лишь бы не с Порошенко. А пропагандистские СМИ его и вообще демонизируют.

      Поэтому, по словам экспертов, выбирая президента, украинцам не стоит слишком учитывать то, что о наших кандидатах говорят в РФ. Ведь в Кремле – своя шахматная доска.

      blog_ava
      Какова цель встречи Зеленского и Порошенко с Макроном?
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 СМИ Новости России Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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