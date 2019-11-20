03:21
20 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
      Вєсті Кремля
      21:41, 19 ноября
      Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко
      Вєсті.UA
      19:49, 19 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Сенат США требует от Пентагона отчет из-за недополучения Украиной военной помощи

      28 Читати новину українською
      Сенаторы заинтересовались недополученной военной помощью для Украины / delo

      Сенаторы Демократической партии направили обращение руководителю министерства обороны США Марку Эсперо с требованием предоставить подробные отчеты о направленной Украине военной помощи США. Дипломаты обнаружили на счетах долю неизрасходованных средств.

      Политиков интересует, почему деньги из фонда Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, выделенные для военной поддержки решением парламента Соединенных Штатов "зависли дорогой в Киев", сообщает "Голос Америки".

      Важно: Почему может не быть спецпредставителя США по вопросам Украины

      В письме адресованном главе американского оборонного ведомства говорится о доле суммы в размере 35,2 миллиона долларов. Эти деньги остались неизрасходованными, хотя предназначались для закупки летальной оружия и радаров. Депутаты считают, что их заблокировал Офис по менеджменту и бюджету по указанию Белого дома.

      Сенаторы считают, что это противоречит "фальшивым заявлениям, которые делали лица за пределами министерства обороны, о блокировании военной помощи Украине". Политики обращают внимание, что именно вследствии блокирования фондов, часть из них остается на счетах американского министерства финансов, а не в Украине.

      Авторы письма отметили, что в течение нескольких последних месяцев от обстрелов поддерживаемых Россией войск погибли 25 украинских солдат.

      Ускорение предоставления критически важной помощи, которую Конгресс выделил, чтобы улучшить безопасность в Украине, важно для того, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украины во время этого хаотического, недисциплинированного подхода, наша Администрация выбрала соответствии нашего важного партнера и который вызывает глубокое беспокойство,
      – отмечают в Демократической партии США.

      Сенаторы призвали Пентагон ускорить выделение финансов, которые были запланированы для оказания военной помощи Украине.

      Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионов долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют использовать эти деньги должным образом – поскольку 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.


      Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала

      Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
      сегодня
      1778
      Автор: Михаил Года
      Теги: Пентагон Война на Донбассе Деньги Новости США Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
      19 ноября , 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
      Ігор Саджениця 46
      Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец
      19 ноября , 23:27 Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец
      Леонід Швець 1515
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      19 ноября , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      211
      Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения
      19 ноября , 23:13 Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения
      Емал Набі 434
      Украина готова к остановке транзита газа из России, – эксклюзивное интервью с министром Оржелем
      19 ноября , 22:00 Украина готова к остановке транзита газа из России, – эксклюзивное интервью с министром Оржелем
      Альона Чернецька 280
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук