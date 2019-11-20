Сенат США требует от Пентагона отчет из-за недополучения Украиной военной помощи

Сенаторы Демократической партии направили обращение руководителю министерства обороны США Марку Эсперо с требованием предоставить подробные отчеты о направленной Украине военной помощи США. Дипломаты обнаружили на счетах долю неизрасходованных средств.

Политиков интересует, почему деньги из фонда Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, выделенные для военной поддержки решением парламента Соединенных Штатов "зависли дорогой в Киев", сообщает "Голос Америки".

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В письме адресованном главе американского оборонного ведомства говорится о доле суммы в размере 35,2 миллиона долларов. Эти деньги остались неизрасходованными, хотя предназначались для закупки летальной оружия и радаров. Депутаты считают, что их заблокировал Офис по менеджменту и бюджету по указанию Белого дома.

Сенаторы считают, что это противоречит "фальшивым заявлениям, которые делали лица за пределами министерства обороны, о блокировании военной помощи Украине". Политики обращают внимание, что именно вследствии блокирования фондов, часть из них остается на счетах американского министерства финансов, а не в Украине.

Авторы письма отметили, что в течение нескольких последних месяцев от обстрелов поддерживаемых Россией войск погибли 25 украинских солдат.

Ускорение предоставления критически важной помощи, которую Конгресс выделил, чтобы улучшить безопасность в Украине, важно для того, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украины во время этого хаотического, недисциплинированного подхода, наша Администрация выбрала соответствии нашего важного партнера и который вызывает глубокое беспокойство,

– отмечают в Демократической партии США.

Сенаторы призвали Пентагон ускорить выделение финансов, которые были запланированы для оказания военной помощи Украине.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионов долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют использовать эти деньги должным образом – поскольку 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.