14:06
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Сердце останавливалось трижды: в Днепре умер тяжелораненый украинский боец

      395 Читати новину українською
      В больнице Днепра умер украинский военный
      В больнице Днепра умер украинский военный / Иллюстративное фото

      В Днепре в больнице имени Мечникова скончался украинский защитник Дмитрий Дашковец, который 9 августа получил тяжелое ранение в голову в Широкино на Донетчине. Он стал восьмым бойцом, который погиб с начала нового перемирия на Донбассе.

      Главный врач Сергей Рыженко рассказал, что военный боролся за жизнь три дня. К сожалению, вечером 12 августа он скончался.

      Важно: Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций: где было горячее всего

      Его ранение не совместимо с жизнью. Мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части.
      Возле поселка Широкино пуля вошла Дмитрию в лоб и вышла через затылок,
      – рассказал врач.

      По его словам, у парня была кома III степени. Медики надеялись на чудо и боролись за жизнь военного. Они подключили его ко всем аппаратам слежения, к искусственной вентиляции легких и корректировали жизненные функции. Однако, в таком состоянии бойца нельзя было оперировать.

      "3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер", – написал медик.

      У мужчины осталась жена и ребенок. Он был родом из поселка Мирополь, что на Житомирщине.

      Что известно про службу бойца Дмитрия Дашковца? 36-летний сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.

       

      Журналист Юрий Бутусов добавил, что военный погиб не из-за боевого ранения, а из-за пулевого ранения в голову.

      Это восьмой украинский военнослужащий, который погиб на фронте за время нового перемирия, объявленного президентом Украины 21 июля,
      – отметил журналист.

      Он подчеркнул, что Россия и подконтрольные ей боевики демонстративно нарушают условия перемирия, а Путин не собирается прекращать войну.

      blog_ava
      Курс валют на 13 августа: евро и доллар прибавляют в цене
      сегодня
      1353
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      сегодня , 13:03 5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      Яніна Ткачук 943
      Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      сегодня , 12:00 Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      Сергій Фурса 113
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      4074
      "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      сегодня , 10:00 "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      Під обкладинкою 1061
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сегодня , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 2332
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук