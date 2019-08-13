Сердце останавливалось трижды: в Днепре умер тяжелораненый украинский боец

В Днепре в больнице имени Мечникова скончался украинский защитник Дмитрий Дашковец, который 9 августа получил тяжелое ранение в голову в Широкино на Донетчине. Он стал восьмым бойцом, который погиб с начала нового перемирия на Донбассе.

Главный врач Сергей Рыженко рассказал, что военный боролся за жизнь три дня. К сожалению, вечером 12 августа он скончался.

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Его ранение не совместимо с жизнью. Мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части.

Возле поселка Широкино пуля вошла Дмитрию в лоб и вышла через затылок,

– рассказал врач.

По его словам, у парня была кома III степени. Медики надеялись на чудо и боролись за жизнь военного. Они подключили его ко всем аппаратам слежения, к искусственной вентиляции легких и корректировали жизненные функции. Однако, в таком состоянии бойца нельзя было оперировать.

"3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер", – написал медик.

У мужчины осталась жена и ребенок. Он был родом из поселка Мирополь, что на Житомирщине.

Что известно про службу бойца Дмитрия Дашковца? 36-летний сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.

Журналист Юрий Бутусов добавил, что военный погиб не из-за боевого ранения, а из-за пулевого ранения в голову.

Это восьмой украинский военнослужащий, который погиб на фронте за время нового перемирия, объявленного президентом Украины 21 июля,

– отметил журналист.

Он подчеркнул, что Россия и подконтрольные ей боевики демонстративно нарушают условия перемирия, а Путин не собирается прекращать войну.