Shadow of the Tomb Raider: релизный трейлер игры опубликовали в сети
Релиз заключительной части трилогии Tomb Raider состоится уже на этой неделе: 12 сентября доступ к игре получат те, кто приобрел расширенное издание, а 14 сентября – все остальные. В честь этого разработчики Shadow of the Tomb Raider представили релизный трейлер проекта.
Об этом сообщает Shazoo.
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Трейлер посвящен завязке истории, в которой Лара Крофт выступает воровкой. Своими действиями она запускает отсчет до настоящего апокалипсиса. В видео нашлось место паре новых действующих лиц и множеству красивых мест, в которых побывает молодая расхитительница гробниц. Судя по всему, после прихода юной авантюристки много древних мест заметно видоизменятся.
Отметим, что недавно авторы Shadow of the Tomb Raider подтвердили, что в игре будет фоторежим: геймеры смогут свободно управлять камерой, выбирать выражение лица героини и применять фильтры.
Релизный трейлер игры Shadow of the Tomb Raider – смотрите видео
Кроме того, несколько дней назад разработчики опубликовали официальные системные требования к игре.
Минимальные системные требования Shadow of the Tomb Raider:
- Операционная система: Windows 7 (64-бит);
- Процессор: Intel Core i3-3220 или эквивалентный от AMD;
- Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7770;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Свободное место на жестком диске: 40 ГБ;
- DirectX: версия 11.
Рекомендуемые системные требования Shadow of the Tomb Raider:
- Операционная система: Windows 10 (64-бит);
- Процессор: Intel Core i7 4770K (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) \ AMD Radeon RX 480 (8 ГБ);
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Свободное место на жестком диске: 40 ГБ;
- DirectX: версия 12.
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Релиз заключительной части новой трилогии Tomb Raider состоится уже на этой неделе – 14 сентября.
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