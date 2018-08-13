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"Шаг к снижению неопределенности": в Нацбанке отреагировали на визит миссии МВФ в Киев

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Глава НБУ одобрительно отозвался о визите в Украину миссии МВФ
Глава НБУ одобрительно отозвался о визите в Украину миссии МВФ / Flickr.com

Национальный банк Украины приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев, запланированный на начало сентября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

24 канал сообщал, что миссия МВФ прибудет в Украину 6 сентября, и до 19 сентября представители миссии будут работать в Киеве.

Приезд миссии МВФ в Киев – шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка,
– сказал глава НБУ Яков Смолий.

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В Нацбанке также отметили, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.

В НБУ добавили, что в соответствии с Инфляционным отчетом (июль 2018), Нацбанк ожидает, что реализация структурных реформ позволит Украине получить от МВФ 2 миллиарда долларов до конца 2018 года и, как следствие, увеличить международные резервы Украины до 20,7 миллиарда долларов на конец года.

Теги: Новости Украины Новости политики МВФ Транш МВФ Яков Смолий НБУ
Источник: 24 канал
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