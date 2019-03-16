"Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують

Минулого року до інструкторів проекту "Школа військових водолазів" звернувся по допомогу унікальний підрозділ – рятувальна парашутно-десантна група (РПДГ) 10 морської авіаційної бригади. Терміново потрібна була участь наших інструкторів в організації водолазного тренінгу. Морська авіація, та ще й парашутисти – але до чого ж тут водолазна підготовка, спитаєте ви?

Справа в тому, що в кожній авіаційній частині існує особливий підрозділ, задача якого – порятунок пілотів, які були збиті або зазнали аварії над ворожою територією. Морська авіаційна бригада, що відноситься до Військово-морських Сил України, теж має такий підрозділ. До основних задач рятувальної парашутно-десантної групи входять порятунок екіпажів літаків та вертольотів, що зазнали аварії, супроводження кораблів ВМС України під час навчань, забезпечення парашутних стрибків Морської піхоти та багато іншого.

Оскільки морські авіатори працюють переважно над водою, в програму підготовки РПДГ разом з парашутною, гірською, медичною, також входить і рятувально-водолазна підготовка. Боєць РПДГ обов'язково повинен бути вправним плавцем та володіти водолазним спорядженням. Його безпосереднє завдання – здійснити десантування з літака або гвинтокрила у море, відшукати потерпілих на воді, розгорнути рятувального човна або евакуювати постраждалих на борт гвинтокрила, надати медичну допомогу.

Але не тільки військові завдання стоять перед парашутистами-рятувальниками. Групу також залучають до чергувань в загальнодержавній системі пошуково-рятувального забезпечення на морі. А це означає, що за будь-якої погоди, вдень чи вночі, отримавши команду на виліт, бійці РПДГ допоможуть евакуювати хворого з цивільного судна або врятувати рибалок, які зазнали біди в штормовому морі.

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У жовтні 2018 року інструктори проекту "Школа військових водолазів" провели для парашутистів-рятувальників короткий, але інтенсивний водолазний тренінг неподалік порту Южний. Хлопці показали себе з найкращого боку, особливо молодь. Тоді ж нашим інструкторам одразу кинулось у вічі й незадовільне технічне забезпечення підрозділу. Старі неопренові гідрокостюми десятирічної давнини, два радянські акваланги АВМ-7 та невеликий моторний човен, подарований волонтерами – ось і все, що було в наявності!

Тоді допомогли колеги, водолази спеціального підрозділу НГУ (яких ми також тренували минулого року) – спрацювала водолазна солідарність, і спецпризначенці виділили для тренувань групи два комплекти спорядження. Як розповіли нам бійці РПДГ, з парашутною технікою проблем немає – на озброєння надійшли сучасні системи українського виробництва. Але з водолазним спорядженням ситуація не найкраща.

Основною проблемою є неможливість виконувати завдання за призначенням взимку, оскільки відсутні спеціальні гідрокомбінезони "сухого" типу. Адже у тонкому неопреновому гідрокостюмі товщиною 5 мм, термін працездатності, та і взагалі – життя рятувальника у крижаному зимовому морі вимірюється ліченими хвилинами. Тут уже не до виконання задачі – самому б залишитись живим!

Ми вирішили допомогти морським авіаторам, і передати для них спорядження, а саме: два спеціальних гідрокомбінезони парашутиста-рятувальника Military rescue swimmer drysuit та два спеціальних парашутних рятувальних жилета Para swimmers west.

Гідрокомбінезони мають спеціальну ергономічну конструкцію, яка не обмежує рухів при плаванні, вони дуже легкі (вага – близько двох кілограмів), фактично як звичайний камуфляжний однострій. Водночас, вони виготовлені зі спеціального мембранного матеріалу, який пропускає пар. А це значить, що в ньому можна виконувати багатогодинні місії, влітку та взимку, без ризику перегрівання чи переохолодження. Гідрокомбінезони разом зі спеціальним утеплювачем мають клас термозахисту "А", що дозволяє рятувальнику перебувати у воді температурою +2 С० до 6-ти годин! Розміри гідрокомбінезонів підбиратимуться таким чином, що б вони підходили всім бійцям, які несуть бойове чергування та вилітають на завдання.

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Рятувальний жилет є невід'ємною частиною спорядження плавця-рятувальника, і призначений для утримання голови над поверхнею води. Його можна надувати силою власних легень або, в екстреній ситуації, – балончиком з вуглекислотою, висмикнувши чеку. Рятувальний жилет не заважає надягати парашут або підвісну систему.

Одночасно з передачею цього спорядження, інструктори "Школи військових водолазів" проведуть тренінг з водолазної підготовки для бійців РПДГ. Таким чином, реалізувавши проект, ми значно розширимо можливості морських авіаторів у напрямку пошуку і порятунку на морі, адже наше спорядження дозволить парашутистам-рятувальникам працювати навіть у найсуворіших зимових умовах.

У 2016 році ми реалізували перший етап проекту: почали навчати "з нуля" бійців підрозділу Морської Охорони Держприкордонслужби на Азовському морі, придбали та передали їм обладнання більш ніж на сто тисяч гривень. Результати роботи перевершили наші найсміливіші сподівання!

Наступного року ми продовжили тренування, адже вимоги до військових водолазів дуже високі, тож хлопцям потрібно постійно вдосконалювати навички та поглиблювати знання справи. В рамках другого етапу проекту нашим головним завданням було – допомогти в підготовці та оснащенні доглядових команд, що несуть бойове патрулювання в морі та підтримують об'єкти військової морської інфраструктури у належному та безпечному стані. Серед іншого, вони навчилися затримувати дихання, працювати наосліп, рятувати людей та шукати вибухівку під водою.

За два роки існування "Школи військових водолазів" ми надали допомогу багатьом водолазним підрозділам, серед яких 73 Морський центр спеціальних операцій, спеціальний підрозділ Морської Охорони "Дозор-М", Центр розмінування та ін.

1. Ми навчали водолазів, закуповували та ремонтували водолазне спорядження, допомагали організовувати змагання з плавання та акватлону.

2. В обладнанні, яке ми допомогли придбати, сьогодні працюють морські спецпризначенці Сил спеціальних операцій, а навчені та екіпіровані нами морські прикордонники охороняють акваторію Маріуполя.

3. Минулого року, під час навчань по форсуванню водної перешкоди, передане волонтерами спорядження дозволило водолазам з Центру розмінування врятувати з-під води троє людських життів, та підняти дві затонулі БМП.

4. Один з колишніх курсантів проекту, морський прикордонник, брав участь у затриманні російського судна "Норд".

5. Також завдяки нашій консультативній допомозі минулого року Військово-морські сили вперше за багато років відновили підготовку водолазів-зварювальників.

У рамках третього етапу проекту ми витратили 243 937 гривень на закупівлю водолазного спорядження та оренду плавального басейну в місті Одеса. Навчальне водолазне спорядження, навчальні посібники, літературу, макети мінно-вибухових пристроїв та інші необхідні в навчальному процесі матеріали безкоштовно надала інструкторська група.

Водолази тренувалися в басейні та у відкритому морі. Під час навчань ми відпрацювали з курсантами плавання, підводну боротьбу, вправи з арсеналу "морських котиків" ВМС США, а також роботу зі спеціальними апаратами замкнутого циклу та підводними буксирувальниками.

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