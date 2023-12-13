Бои будут ожесточенные: почему россияне активизируются на фронте зимой

Оккупанты, как и в прошлом году, активизировали свои наступательные действия зимой. Сейчас они имеют значительное количество личного состава, несмотря на большие потери.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что летом оккупанты были вынуждены отбивать наступление ВСУ. Параллельно захватчики накапливали ресурсы для своих атак, усилившихся осенью – зимой.

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Сколько оккупантов сейчас воюет против Украины

Как подчеркнул Селезнев, враг продолжает нести мощные потери на фронте. Ежедневно удается уничтожать от 600 – до 1300 оккупантов, но у них все равно еще достаточно личного состава.

По разной информации, сейчас группировка России в Украине составляет около 450 тысяч личного состава. Сюда стоит добавить еще 30 тысяч росгвардейцев, также находящихся на оккупированных территориях. Еще несколько месяцев назад численность захватчиков была на уровне 400 тысяч.

Увеличение есть. Кратное преимущество в численности на поле боя требует от врага реализовывать миссию по территориальным достижениям. Но вряд ли они смогут с такой численностью осуществить свои планы. Хотя бои будут ожесточенные,

– сказал Селезнев.

Только лишь за 12 декабря украинские военные отразили 51 атаку противника на Авдеевском направлении.

Все зависит от того, какие ресурсные возможности будут в Сил обороны Украины. Если получится преодолеть дефицит артиллерийских систем и боеприпасов, тогда дела в оккупантов будут очень плохими. Если нет – придется усиленно отражать атаки врага, как это было раньше.

Если не хватит, то украинская армия пойдет в стратегическую оборону. Будут усиливать развитие различных инженерных сооружений, чтобы с их помощью отражать вражеские атаки,

– сказал Селезнев.

Ситуация на фронте: коротко