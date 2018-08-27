Ситуация в "Укрзализныце" требует срочного вмешательства Кабмина

Ситуация с железнодорожными перевозками грузов в Украине за июль-август критически ухудшилась, требуется срочное вмешательство Кабинета Министров.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя для издания Минпром итоги заседания рабочей группы при УЗ с участием представителей грузоотправителей, госкомпании ПАО "Укрзализныця".

По словам А. Каленкова, за июль-август число заброшенных складов возросло до 320. При этом на Приднепровской железной дороге показатель вырос в 10(!) раз, с 17 до 165. "Это означает, что предприятия-грузоотправители не могут своевременно вывезти готовую продукцию своим потребителям", – пояснил Каленков.

По его словам, наиболее тяжелое положение горно-обогатительных комбинатов: затоваренность складских площадей готовой железорудной продукцией уже в 4 раза превышает нормативы. В результате ГОК вынуждены снижать объемы производства. Таким образом, только за август потери железорудных предприятий достигнут 100 млн долл. В свою очередь, это снижает поступление валютной выручки в Украину, провоцируя обесценивание гривны по отношению к доллару и евро.

"Такой ситуации, как сейчас – за последние 2-3 года точно не было. Это требует вмешательства на правительственном уровне", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

По его словам, представители крупнейших отраслевых бизнес-ассоциаций направили письменное обращение к первому вице-премьеру Степану Кубиву с просьбой инициировать принятие необходимых решений Кабинетом Министров Украины.