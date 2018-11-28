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      Скачки цен и парадоксы спроса: чем отличился рынок недвижимости с весны по осень 2018

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      Рынок недвижимости Киеве: тенденции весны-осени 2018
      Рынок недвижимости Киеве: тенденции весны-осени 2018 / Фото из открытых источников

      Какие тенденции на рынке недвижимости Украины наблюдались в бурный весенне-осенний период 2018 года.

      Данные за этот период на примере ситуации в Киеве собрали и проанализировали специалисты портала M2bomber.

      Читайте также: Цены на аренду и покупку квартир в Украине выросли: прогнозы аналитиков

      Новостройки

      С апреля до середины лета цены на квадратные метры в новостройках столицы сначала понемногу падали, а потом снова поднялись.

      Так, в июле средняя стоимость метра квадратного в столичных новостройках составляла 22 280 гривен. Для сравнения, в сентябре эта отметка поднялась до 24 000.

      Ранее 24 канал сообщал, как менялись цены в новостройках Львова, Киева и Одессы в октябре.

      Поскольку лето считают традиционным периодом затишья на рынке недвижимости, то спад цен в этот период вполне прогнозируемый.

      С приходом осени застройщики несколько подняли цены. По прогнозам аналитиков, цены на жилье вряд ли будут дорожать, ведь спрос на них по-прежнему невысок.

      нерухомість ціни на житло новобудови

      Цены на квартиры в новостройках Киева осенью 2018 выросли / 24 канал

      Ситуация на вторичном рынке

      На фоне проблем массовой и порой не слишком надежной застройки, вторичный рынок недвижимости выглядит в более выигрышном свете.

      Что касается ценовых колебаний, то ситуация с ценами квадратных метров на "вторичке" походит на ситуацию в новостройках: летом цены опустились, а осенью так же пошли вверх.

      В частности, в июле медианная стоимость на вторичном рынке составляла примерно 24 500 за квадратный метр, в сентябре она прыгнула до отметки 26 800.

      В ноябре вторичное жилье уже немного подешевело – до 26 592 гривен за метр квадратный.

      Как следствие интересная ситуация: новое жилье вряд ли будет дорожать и возможно, даже подешевеет, а вот "вторичка" вряд ли упадет в цене.

      Читайте также: Цены жилья на вторичном рынке в Киеве: что изменилось в октябре

      Причиной такого парадокса аналитики называют то, что застройщики ориентируются больше на покупательную способность людей – строительным компаниям нужно быстрее получить деньги и выйти в плюс, чтобы закончить строительство других объектов. А владельцы не ограничены во времени и могут "придержать" свою недвижимость к более благоприятным для них условиям, успешно их сдавая в аренду в период ожидания.

      Ринок нерухомості вторинний ринок

      Что с арендой?

      Если вопрос о том, чтобы купить собственное жилье даже не стоит, остается его только арендовать.

      Спрос на съемное жилье в столице всегда стабильно высок, как и цены на него, которые постоянно растут.

      Так, в апреле медианная стоимость однокомнатных квартир в Киеве колебалась на уровне 6 000 гривен, в середине лета она уже выросла до 8 500 гривен, а в ноябре уже достигла – 9 636 гривен.

      Специалисты констатируют, что рассчитывать на значительное падение стоимости аренды жилья в Киеве не стоит, хотя с началом зимы они могут не намного, но опуститься.

      Но пока новостройки будут не по карману для большинства украинцев, они автоматически будут находиться в категории арендаторов, тем самым резюмируя высокий спрос, а следовательно и высокие цены на съемное жилье.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости аренда жилья Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости мира
      Источник: 24 Канал
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