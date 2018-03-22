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Скандал с утечкой данных в Facebook: как защитить личные данные

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Как защитить личные данные в Facebook
Как защитить личные данные в Facebook / Фото из открытых источников

В Facebook произошла крупнейшая утечка информации за всю историю его деятельности. Исследовательская компания Cambridge Analytica «не по назначению» использовала данные 50 миллионов пользователей Facebook. Что же могут сделать пользователи, чтобы защитить свои персональные данные.

Как пишет издание ВВС, главная опасность – это разнообразные тесты. Да, именно информацию из одного такого теста в Facebook — "Твоя цифровая жизнь" — Cambridge Analytica якобы использовала, чтобы собрать данные миллионов людей.

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Поэтому часто подобные тесты могут быть только ширмой для массового сбора данных. Ввиду этого следует ограничить доступ к персональной информации, которую получают приложения, и одновременно ими пользоваться:

  1. В настройках Facebook зайдите на страницу "Приложения";
  2. В разделе "Приложения, веб-сайты и плагины" нажмите кнопку "Редактировать";
  3. Нажмите кнопку "Disable platform" (Отключить платформу).

После этого вы не сможете пользоваться сайтами других разработчиков в сети Facebook.

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Если для вас это слишком радикальный шаг, то есть способ ограничить доступ к персональной информации, которую получают приложения:

  1. В настройках Facebook зайдите на страницу "Приложения";
  2. Снимите отметки со всех категорий информации, которую вы предоставляете приложениям: биография, день рождения, состав семьи, религиозные взгляды, статус "В сети", сообщения в вашем жизнеописании, журнал активности и заинтересованности.

Как советует лектор курсов информационных технологий, интеллектуальной собственности и медиа-права в юридической школе Университета Восточной Англии Пол Бернал, никогда не нажимайте кнопку "Нравится" на служебной странице продукта. Если хотите поиграть в игры или пройти тесты, не заходите в них через Facebook, а делайте это непосредственно на их сайте.

Войдя через Facebook, легче пользоваться этими приложениями, но в то же время это дает разработчику приложения доступ к профилям пользователей и информации, которая в них содержится, — пояснил преподаватель.

Как добавляет Бернал, существует только один 100-процентный надежный способ сохранить конфиденциальность своей информации - покинуть Facebook.

"Facebook будет иметь стимул лучше защищать информацию людей только в том случае, если люди массово будут покидать Facebook. А пока что в компании очень мало стимулов для перемен", — сказал преподаватель.

Интересно, что даже в случае если вы удалите свой аккаунт, тогда Facebook поощряет отключить эти сообщения на некоторое время — на случай, если потом захотите вернуться. Также есть большая вероятность, что часть информации о вас останется на платформе, через сообщения ваших друзей.

Теги: Техно Интернет Соцсети Сеть Facebook
Источник: 24 Канал
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