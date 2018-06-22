Скандал вокруг обложки TIME: известны новые подробности о девочке, изображенной рядом с Трампом

Авторитетное американское издание TIME 21 июня обнародовало обложку свежего номера, на которой в красноречивом коллаже изобразили новую миграционную политику США.

Как сообщал 24 канал, на ней изобразили президента США Дональда Трампа, который склонился над плачущей девочкой, которую словно разлучили с мамой. Этот коллаж сопровождает надпись "Добро пожаловать в Америку".

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Отец маленькой девочки из Гондураса, фотография которой на обложке американского журнала Time стала символом тяжелого положения нелегальных иммигрантов, заявил, что его дочь не была разлучена со своей матерью после того, как их задержали на границе США и Мексики в рамках жесткого курса администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

Папа ребенка Денис Хавьер Варела Эрнандес, который находится в Гондурасе, опознал свою дочь на снимке. Мужчина знал, что американские пограничники разлучают задержанных на границе нелегальных мигрантов с их детьми, поэтому забеспокоился, что такая же судьба постигла его дочь и жену.

По его словам, он начал искать информацию и узнал, что его жена, 32-летняя Сандра Санчес, и дочь Янела вместе находятся в заключении в пункте содержания нелегальных иммигрантов в городе Макаллен штата Техас.

Кроме этого, Эрнандес узнал, что его дочь не была разлучена с матерью.

Информацию, которую сообщил Эрнандес, подтвердили официальные представители пограничной службы США, а также заместитель министра иностранных дел Гондураса Нелли Херес.

Папа девочки в комментарии журналистам газеты заявил о том, что гордится тем, что его дочь стала символом "нарушений прав человека", которые происходят на границах США.

А вот пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 22 июня выразила возмущение тем, что политики из Демократической партии США и СМИ, которые опубликовали фотографию Янели, утверждали, что она была разлучена с матерью, не проверив, так ли это.

Это позор, что демократы и СМИ использовали фото маленькой девочки, чтобы добиться своих целей. Ее не разлучали с мамой. Единственное разделение, которое здесь произошло, – это разделение с фактами,

– написала Сандерс на своей официальной странице в сети Twitter.