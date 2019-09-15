Сколько денег планирует занять Украина в 2020 году
Украина в 2020 году планирует заимствовать около 380 миллиардов гривен, что предусмотрено в проекте государственного бюджета на следующий год.
"По заимствованиям мы планируем около 380 миллиардов гривен. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов... Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", – рассказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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По ее словам, на конец 2020 году уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.
В 2020 году платежи по госдолгу составят 438,1 миллиарда гривен, из которых 145,2 миллиарда гривен – обслуживание госдолга.
15 сентября Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.
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15:56 15 сентГосбюджет 2020: какими будут доходы и размер долга
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