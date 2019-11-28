По данным Национального банка Украины, до конца года трудовые мигранты перечислят в наше государство более 11 миллиардов долларов США. По нынешнему курсу эта сумма превысит 264 миллиарда гривен, что составляет около четверти государственного бюджета на следующий год.

В 2019 году заробитчани перечислят больше денег, чем в прошлом году, но ощутима четкая тенденция к снижению темпов трудовой миграции, рассказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий в интервью UA.TV .

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По его словам, украинцы в последнее время начинают меньше выезжать за границу в поисках работы, поскольку довольно быстро растут доходы граждан в Украине.

Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, что когда переводить в иностранную валюту, доходы выросли почти на треть,

– заявил Чурий.

По его мнению, такая ситуация является положительным фактом для того, чтобы украинцы оставались работать на родине.