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      Сколько денег заробичатне перечислят в Украину до конца года: невероятная сумма

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      К концу 2019 гожа заробитчане переведут в Украину более 11 миллиардов долларов / intvua.com

      По данным Национального банка Украины, до конца года трудовые мигранты перечислят в наше государство более 11 миллиардов долларов США. По нынешнему курсу эта сумма превысит 264 миллиарда гривен, что составляет около четверти государственного бюджета на следующий год.

      В 2019 году заробитчани перечислят больше денег, чем в прошлом году, но ощутима четкая тенденция к снижению темпов трудовой миграции, рассказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий в интервью UA.TV.

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      По его словам, украинцы в последнее время начинают меньше выезжать за границу в поисках работы, поскольку довольно быстро растут доходы граждан в Украине.

      Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, что когда переводить в иностранную валюту, доходы выросли почти на треть,
       заявил Чурий.

      По его мнению, такая ситуация является положительным фактом для того, чтобы украинцы оставались работать на родине.

      Сколько денег перечислили заробитчане в 2018-м? В отчетах за прошлый год Нацбанк указывал, что украинские заробитчане перечислили на родину почти 11 миллиардов долларов США.

      Зато Всемирный банк утверждал, что в 2018 году в Украине перечислили рекордные 14 миллиардов долларов.

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      27 ноября
      272
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Иммигранты Заробитчане НБУ Деньги
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