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      Сколько миллиардов получит Украина за транзит российского газа: ответ Оржеля

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      Украина получит 15 миллиардов долларов за транзит российского газа, – Оржель / "Цензор.НЕТ"

      За 5 лет транзита российскую газа через территорию Украины официальный Киев должен получить не менее 15 миллиардов долларов.

      Как пояснил министр энергетики Алексей Оржель в своей авторской колонке на "Экономической правде", по итогам договоренностей, которые заключили недавно Москва и Киев, "Газпром" должен выплатить Украине 2,9 миллиарда долларов, плюс пеню по решению Стокгольмского арбитража.

      Советуем ознакомиться! Контракт по транзиту газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи

      Ориентировочный прибыль, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 миллиардов долларов по арбитражу, плюс ориентировочно 3 миллиарда долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиарда долларов, из них 3 - живыми деньгами – уже до нового года. И это – без всяких кабальных условий по приобретению российского газа,
      – подчеркнул министр.

      Оржель добавил, что 12,2 миллиарда долларов, о которых говорится в протоколе, это – потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду.

      "Здесь есть три ключевых момента: сама цифра и слова "потенциальный" и "упущенная". Мы могли бы их получить, если бы Газпром полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других. Кроме того, арбитраж – это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 миллиарда долларов (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС пустовала", – говорит чиновник.

      По словам председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, 3 миллиарда, которые Россия должна выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража, могут пойти на несколько целей.

      Во-первых, у них (говорится о "Нафтогазе" – 24 канал) есть определенные кредиты. То есть, это может быть погашение кредитов. Второе – это могут быть деньги, которые можно инвестировать в увеличение добычи газа, это также важно (говорится о добыче собственного украинского газа – 24 канал). И третье: "Нафтогаз" является государственной компанией, соответственно – это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета,
      – пояснил он.

      Важно! Когда Украина и Россия окончательно согласуют газовый контракт: назвали дату

      Что известно о решении Стокгольмского арбитража в пользу Украины: кратко

      – 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.

      – 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

      – Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

      – Из-за пени сумма долга "Газпрому" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

      Обратите внимание! РФ может не выполнить свои обещания по транзиту: "Нафтогаз" допускает риски нового контракта

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • Предварительное соглашение между Украиной и Россией по транзиту газа завершается 31 декабря 2019 года.
      • Ранее Россия хотела его продлить, как минимум на год, а Украина выступала за 10 лет.
      • Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.
      • 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через украинскую ГТС.
      • Согласно данного соглашения, контракт стороны, вероятно, заключат на 5 лет, а объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в течение 2021 – 2024 годов.
      • Кроме того, "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил украинский Антимонопольный комитет.
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      сегодня
      1991
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Министерство экономического развития и торговли Украина – Россия Газовый конфликт Газпром Газовый контракт Газ Нафтогаз Алексей Оржель
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