Сколько можно заработать на аренде Администрации Президента на Банковой

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского уверенно заявляют, что намерены покинуть здание Администрации Президента на улице Банковой в Киеве уже до конца 2019 года.

Недвижимость 24 писала, куда может переехать команда Зеленского.

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Среди вариантов рассматривают КВЦ "Парковый" со скандально известной вертолетной площадкой Януковича на крыше, где в дни первого и второго тура выборов располагался штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Что известно о здании на Банковой, 11 в Киеве?

Сооружение построено в 1936-1939 годах на фундаменте здания 1870-х годов в неоклассическом стиле архитектором Сергеем Григорьевым.

В разные годы здесь работали известные военачальники – до 1917 года — генералы Российской империи Никита Алексеев, Михаил Драгомиров, Владимир Сухомлинов.

В 1918 году здесь размещался Генеральный штаб армии Украинской Народной Республики, во времена государственности гетмана Павла Скоропадского – Генштаб армии Украинского Государства.

Во время оккупации Киева нацистскими войсками здесь располагался Киевский генералкомиссариат. После Второй мировой войны в здании на Банковой размещался Центральный комитет Компартии Украины, где имели свои кабинеты первые секретари ЦК КПУ.

После указа первого президента независимой Украины Леонида Кравчука от декабря 1991 года в здании располагается Администрация Президента Украины.

Администрация Президента Украины располагается в здании на Банковой с 1991 года//Фото: 5 канал

Владимир Зеленский первый избранный глава государства, который изъявил желание перенести свою администрацию из здания на Банковой.

На сегодня здание включает 8 корпусов с общей площадью около 22 тысячи квадратных метров. В ней содержится более 200 рабочих кабинетов, библиотека, несколько столовых и типография.

Экс-заместитель главы Администрации Президента Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, что как-то наткнулся в здании даже на бассейн и сауну.

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За сколько можно сдавать в аренду здание АП?

Сейчас здание АП находится в управлении Государственного управления делами и только коммунальные услуги в этом объекте обходятся налогоплательщикам примерно в 7 миллионов гривен на год.

После переезда отсюда Администрации Президента здание надо будет по меньшей мере охранять.

Эксперты отмечают, что такой объект долго не будет пустовать. Он может сразу заинтересовать потенциальных арендаторов, в частности, IT-компании.

Так, аренда офисных помещений в этом районе является одной из самых дорогих в столице и составляет примерно 50 долларов США за метр квадратный.

В здании на Банковой, 11 площадью 22 232 метра квадратных можно будет сдавать в аренду примерно 70% помещений, поскольку остальные 30% занимают лестницы и коридоры. Таким образом при ставке 50$ аренда может приносить прибыль в более 775 тысяч долларов США в месяц.

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