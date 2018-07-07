Сколько украинцев томят в российских застенках, о которых ничего не знаем: истории заключенных

Украинских политзаключенных в России уже больше семидесяти. Среди них – предприниматели, строители, правозащитники, перевозчики, фермеры, студенты и пожилые люди. Но правозащитники переживают, что этот немаленький список еще не полный.

Их обыскивают громко. Под камеры. У задержанных ФСБ изымает кучу взрывчатки и даже украинские шевроны. Так, в 2016 году, в Крыму задержали четырех мужчин, которых потом назвали украинскими диверсантами. О них лично на весь мир заявил сам Путин. И по странному стечению обстоятельств все это произошло за несколько дней до очередной минской встречи.

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"Вместо того, чтобы искать пути мирного урегулирования, перешли к практике террора", – сказал тогда глава Кремля.

Впоследствии в Крыму задержали еще четырех так называемых украинских диверсантов. Всего в деле восемь обвиняемых. ФСБ заявило, что они готовили серию терактов на полуострове. Их чуть не каждый день показывали по всех российских каналах. Однако забыли уведомить украинских родственников и предоставить адвокатов.

Среди так называемых диверсантов оказался и Владимир Присич – обычный дальнобойщик. В тот день, когда его схватили, он вез с Харькова мебель в Крым. Однако внезапно перестал выходить на связь с родственниками.

Случайно переключали каналы спутникового телевидения. И 26-ого августа "Россия-1" показала сюжет с его допросом. Понимаете? Сказать, что мы были шокированы, это ничего не сказать,

– вспоминают мать и отец Владимира Светлана и Сергей Присич.

Уже после, через адвоката, родители узнали, что сына схватили на границе с Крымом, пытали и заставили на камеру признаться.

Присича осудили за хранение наркотиков. Дали три года. Год он уже отсидел.



Владимира Присича приговорили к трем годам

Однако родители ни разу к нему так и не наведались, поскольку их пенсии не хватит даже на дорогу. А они переживают за здоровье сына.

Чувствует он себя не очень хорошо. Сильно похудел – на 20 килограммов. Еда страшная. В Симферополе, кроме того, что пытали, еще там применяли пытки клопами,

– рассказали родители осужденного.

Владимир Присич – один из более 70-ти украинских политзаключенных в России. Их всех задержали за различных обстоятельств и приписывают различные обвинения. Даже фото старого аэропорта может стать основанием для заключения на 12 лет.

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Ольга – дочь политзаключенного Виктора Шура. Женщина до сих пор не понимает, почему ее отца задержали за фотографирование поросшей травы и заброшенных зданий.

Задержали его 9 декабря 2014 года. Обвинение, которое озвучили, заключалось в том, что он ударил или оскорбил полицейского. Подробностей не было,

– отметила дочь Шура Ольга Налимова.

Шур фотографировал аэродром в Брянской области, там его арестовали. Гражданина Российской Федерации, с правом на проживание в Украине, обвинили в государственной измене. Уже в заключении ему предоставили гражданство Украины. Сейчас он в списках политзаключенных.



Виктора Шура приговорили к 12 годам

Александра Матвийчук с коллегами правозащитниками составила перечень имен политзаключенных. Говорит, каждая история задержания – одна абсурднее другой.

Сергей Литвинов простой себе крестьянин. Жил в Луганской области, поехал в Россию лечить зубы, а вместо этого оказался в застенках ФСБ, где на него надавили и он признал себя виновным в том, что он убил и изнасиловал определенное количество женщин. И якобы он все это сделал с целью геноцида "русскоязычного населения". Он сам на русском языке разговаривает, как вы понимаете,

– рассказала председатель правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Но вершиной абсурда в этой истории является то, что якобы за убийства и изнасилования Литвонову платил лично Игорь Коломойский – тогда еще губернатор Днепропетровской области.



Сергея Литвинова осудили на 8,5 лет

Обвинения были настолько глупыми, что даже российские суды их сняли. Однако Литвинов на свободе ходил не долго. Его осудили на 8,5 лет строгого режима за угон двух авто в так называемой "ЛНР". Человек за решеткой уже два года.

Украинских политзаключенных условно делят на 9 категорий: дело 26 февраля, крымских мусульман (экстримизм), крымских диверсантов, сторонников Евромайдана, дела украинских экстремистов, украинских террористов, дела об участии в войне в Чечне и на Донбассе, и шпионские дела. И по каждой суды продолжают штамповать приговоры. А поскольку единого списка политзаключенных нет, решить вопрос обмена могут только на самом высоком уровне – президенты.