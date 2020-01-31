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      Сколько украинцы должны государству за коммунальные услуги – свежие данные

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      Сколько украинцы должны за коммунальные услуги / Фото из открытых источников

      По состоянию на начало января 2020 года украинцы остаются должными 26 с половиной миллиардов гривен за газ и почти 17 миллиардов – за отопление. При этом жители Харьковской и Днепропетровской областей является наиболее недисциплинированными плательщиками за коммунальные услуги.

      Данные о задолженности украинцев по состоянию на 1 января публикует Государственная служба статистики.

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      Сколько украинцы должны за газ

      В общем граждане до сих пор не заплатили за газ 26 миллиардов 532 миллиона гривен. Больше всего задолжали жители Киевской области – 2 миллиарда 922 миллиона гривен. А вот лучше всех платят жители Ровенской области – они задолжали лишь 102 миллиона гривен.

      Интересно, что в последний день 2019 года крупнейшим должником была Донецкая область, но за одни только сутки ее граждане уплатили почти 800 миллионов гривен, а вот Киевская область наоборот добрала долгов почти на 570 миллионов гривен.

      Кто больше должен за газ

      • Киевская область – 2 миллиарда 922 миллиона;
      • Харьковская область – 2 миллиарда 845 миллионов;
      • Днепропетровская область – 2 миллиарда 693 миллиона.

      Кто лучше всех платит за газ

      • Кировоградская область – 285,5 миллиона гривен;
      • Черкасская область – 251,5 миллиона гривен;
      • Ровенская область – 102 миллиона гривен.

      Сколько украинцы должны за отопление и горячую воду

      С конца прошлого года долги украинцев за отопление и снабжение горячей воды уменьшились более чем 3 миллиарда гривен и 1 января составили 16 миллиардов 836 миллионов.

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      На этот раз наиболее недисциплинированными плательщиками стали жители столицы – 3 миллиарда 946 миллионов гривен долга. Зато лучше всех за услуги платили жители Закарпатья – лишь 1,5 миллиона долга.

      Кто больше всех должен за отопление

      • Киев – 3 миллиарда 946 миллионов гривен;
      • Харьковская область – 2 миллиарда 735 миллионов гривен;
      • Днепропетровская область – 2 миллиарда 363 миллиона гривен.

      Кто должен за отопление меньше всех

      • Волынская область – 86 миллионов гривен;
      • Черновицкая облкасть – 75,5 миллиона гривен;
      • Закарпатская область – 1,5 миллиона гривен.

      Сколько украинцы должны за холодную воду

      Если сравнивать с отоплением и газом, то за воду украинцы должны не так уж и много – всего чуть более 3 миллиардов гривен. Здесь больше всего выделяются Киев, а также Харьковская и Днепропетровская область, которые на трех должны большую часть этого долга.

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      Кто больше всего денег должен за воду

      • город Киев – 635 миллионов гривен;
      • Днепропетровская область – 616 миллионов гривен;
      • Харьковская область – 365,5 миллиона гривен.

      Кто меньше всего должен за воду

      • Тернопольская область – 12 миллионов гривен;
      • Черновицкая область – 14,7 миллиона гривен;
      • Черниговская область – 21,5 миллиона гривен.

      Здесь интересно, что киевляне являются лидерами по задолженности за отопление и за воду, но одновременно едва ли не лучше всех платили за газ. Зато жители Харьковской и Днепропетровской областей являются наиболее ярыми должниками.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Газ Отопительный сезон Госкомстат Коммунальные услуги
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