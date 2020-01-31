Сколько украинцы должны государству за коммунальные услуги – свежие данные
По состоянию на начало января 2020 года украинцы остаются должными 26 с половиной миллиардов гривен за газ и почти 17 миллиардов – за отопление. При этом жители Харьковской и Днепропетровской областей является наиболее недисциплинированными плательщиками за коммунальные услуги.
Данные о задолженности украинцев по состоянию на 1 января публикует Государственная служба статистики.
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Сколько украинцы должны за газ
В общем граждане до сих пор не заплатили за газ 26 миллиардов 532 миллиона гривен. Больше всего задолжали жители Киевской области – 2 миллиарда 922 миллиона гривен. А вот лучше всех платят жители Ровенской области – они задолжали лишь 102 миллиона гривен.
Интересно, что в последний день 2019 года крупнейшим должником была Донецкая область, но за одни только сутки ее граждане уплатили почти 800 миллионов гривен, а вот Киевская область наоборот добрала долгов почти на 570 миллионов гривен.
Кто больше должен за газ
- Киевская область – 2 миллиарда 922 миллиона;
- Харьковская область – 2 миллиарда 845 миллионов;
- Днепропетровская область – 2 миллиарда 693 миллиона.
Кто лучше всех платит за газ
- Кировоградская область – 285,5 миллиона гривен;
- Черкасская область – 251,5 миллиона гривен;
- Ровенская область – 102 миллиона гривен.
Сколько украинцы должны за отопление и горячую воду
С конца прошлого года долги украинцев за отопление и снабжение горячей воды уменьшились более чем 3 миллиарда гривен и 1 января составили 16 миллиардов 836 миллионов.
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На этот раз наиболее недисциплинированными плательщиками стали жители столицы – 3 миллиарда 946 миллионов гривен долга. Зато лучше всех за услуги платили жители Закарпатья – лишь 1,5 миллиона долга.
Кто больше всех должен за отопление
- Киев – 3 миллиарда 946 миллионов гривен;
- Харьковская область – 2 миллиарда 735 миллионов гривен;
- Днепропетровская область – 2 миллиарда 363 миллиона гривен.
Кто должен за отопление меньше всех
- Волынская область – 86 миллионов гривен;
- Черновицкая облкасть – 75,5 миллиона гривен;
- Закарпатская область – 1,5 миллиона гривен.
Сколько украинцы должны за холодную воду
Если сравнивать с отоплением и газом, то за воду украинцы должны не так уж и много – всего чуть более 3 миллиардов гривен. Здесь больше всего выделяются Киев, а также Харьковская и Днепропетровская область, которые на трех должны большую часть этого долга.
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Кто больше всего денег должен за воду
- город Киев – 635 миллионов гривен;
- Днепропетровская область – 616 миллионов гривен;
- Харьковская область – 365,5 миллиона гривен.
Кто меньше всего должен за воду
- Тернопольская область – 12 миллионов гривен;
- Черновицкая область – 14,7 миллиона гривен;
- Черниговская область – 21,5 миллиона гривен.
Здесь интересно, что киевляне являются лидерами по задолженности за отопление и за воду, но одновременно едва ли не лучше всех платили за газ. Зато жители Харьковской и Днепропетровской областей являются наиболее ярыми должниками.