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      SkyUp будет летать из Киева и Харькова в Париж

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      SkyUp будет летать из Киева и Харькова в Париж
      SkyUp будет летать из Киева и Харькова в Париж / Фото из открытых источников

      Комиссия Госавиаслужбы одобрила заявку украинского лоукостера SkyUp на осуществление полетов из Киева и Харькова в Париж.

      Лоукостер будет осуществлять рейс Киев-Париж и Харьков-Париж три раза в неделю, пишет Avianews.

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      Кроме того, регулятор одобрил два рейса SkyUp на неделю по маршруту Киев-Ницца.

      Пока неизвестно, когда именно авиакомпания начнет совершать рейсы, так как еще надо провести переговоры и согласовать соответствующие слоты в аэропортах.

      К слову, украинский лоукостер авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на новые рейсы из аэропортов Запорожья и Харькова. Поэтому уже с конца мая украинцы смогут полететь в Барселону из Запорожья, и еще на четыре направления из Харькова.

      Что известно о SkyUp?
      Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает пять самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины SkyUp Новости Франции Новости Харькова Новости Киева авиация
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