Слухи: PlayStation 5 может получить процессор AMD Ryzen
Появилась информация, что японская компания Sony активно работает с микропроцессорной архитектурой AMD Ryzen для улучшения характеристик собственной игровой консоли PlayStation 5.
Об этом сообщает wccftech.
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По информации сайта Linux Phoronix и Digitalgroup компании Eurogamer, ведущий разработчик Sony Computer Entertainment тратит много времени на технологию znver1. Это технология поддержки архитектуры AMD Zen в LLVM (Low Level Virtual Machine – способ запускать приложения с одной платформы на другой). И это очень интересно, так как текущая версия PlayStation 4 построена не на AMD Ryzen. Это приводит к предположению, что новая консоль получит новый процессор.
Отметим, что подобные слухи циркулируют уже некоторое время, однако точных данных пока нет.
Предполагается, что PlayStation 5 не появится раньше 2021 года, поэтому стоит запастись терпением. К слову, по слухам Sony PS5 будет использовать 8-ядерный процессор Zen и графический процессор Navi.