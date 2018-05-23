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Слухи: PlayStation 5 может получить процессор AMD Ryzen

82 Читати новину українською
PlayStation 5 может получить процессор AMD Ryzen
PlayStation 5 может получить процессор AMD Ryzen / Фото из открытых источников

Появилась информация, что японская компания Sony активно работает с микропроцессорной архитектурой AMD Ryzen для улучшения характеристик собственной игровой консоли PlayStation 5.

Об этом сообщает wccftech.

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По информации сайта Linux Phoronix и Digitalgroup компании Eurogamer, ведущий разработчик Sony Computer Entertainment тратит много времени на технологию znver1. Это технология поддержки архитектуры AMD Zen в LLVM (Low Level Virtual Machine – способ запускать приложения с одной платформы на другой). И это очень интересно, так как текущая версия PlayStation 4 построена не на AMD Ryzen. Это приводит к предположению, что новая консоль получит новый процессор.

Отметим, что подобные слухи циркулируют уже некоторое время, однако точных данных пока нет.

Предполагается, что PlayStation 5 не появится раньше 2021 года, поэтому стоит запастись терпением. К слову, по слухам Sony PS5 будет использовать 8-ядерный процессор Zen и графический процессор Navi.

Теги: Техно Игры Гаджеты Sony
Источник: 24 Канал
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