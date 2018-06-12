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Смартфон Samsung загорелся и сжег машину

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В США произошел пожар из-за смартфона от Samsung
В США произошел пожар из-за смартфона от Samsung / wxyz.com

В Детройте (США) смартфон от Samsung загорелся в машине, пока ее владелица ехала по трассе. В пожаре женщина обвиняет именно производителя телефона.

Об этом пишет пишут местные СМИ, передает Nv.ua.

Как рассказала пострадавшая, у нее было два телефона, которые положила в подстаканник своего Nissan Maxima. Во время движения один из смартфонов вспыхнул.

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"Я ехала по Эвергрин. Краем глаза я увидела искру. Я думала, что умру, когда увидела искры и огонь", – вспомнила женщина.

Смартфон Samsung загорівся та спалив машину

Остатки сожженных телефонов

Информацию о пожаре подтверждают отчеты Детройтского пожарного департамента.

Адвокат пострадавшей Джеральд Турсвелл добавил, что после пожара женщина начала страдать от эмоциональных срывов и проблем со сном после пожара.

"Мы связались с Samsung. Они были очень ответственные и отправили команду для осмотра автомобиля и частей телефона. Когда только выяснят, какой из двух телефонов привел к пожару, он будет отозван", – заверил адвокат.

Смартфон Samsung загорівся та спалив машину

Авто тоже сильно пострадало

В Samsung тоже подтвердили этот факт и заверили, что проводят расследование по этому поводу, но пока "не можем изучить все доказательства, невозможно определить истинную причину инцидента".

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Теги: Новости США Смартфоны Пожар Samsung Техно
Источник: 24 Канал
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