Вероятным виновником смертельного ДТП возле Козина на Киевщине является мужчина по фамилии Желепа. В сети пишут, что он похитил Mercedes, в котором столкнулся с Hyundai. Кроме того, ранее он убил на дороге женщину и за это попал в тюрьму. В ближайшее время его должны задержать.

Что известно о виновнике ДТП возле Козина

В момент аварии он находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле). Также мужчина имел признаки наркотического опьянения. "Киев оперативный" пишет, что говорится о господине Желепе А. М.

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Сейчас он находится в больнице и в ближайшее время его должны задержать по соответствующей статье Уголовного кодекса.

По информации ресурса, Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск как угнанный. Сама же машина зарегистрирова на женщину по имени Ольга Витальевна, что родилась в 1971 году.

Также в сети пишут, что господин Желепа в 2010 году точно так же убил женщину. Но отбыл наказание и вышел на свободу.

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Основное о смертельном ДТП возле Козина на Киевщине

Инцидент произошел вечером 12 июля на Старообуховской трассе.

Здесь столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Hyundai, в которой находились 5 человек, в том числе дети.

Здесь столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Hyundai, в которой находились 5 человек, в том числе дети. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Кроме того, всю дорогу усыпало обломками.

Кроме того, всю дорогу усыпало обломками. В результате погибли по меньшей мере 4 человека, двое взрослых и двое детей . Еще одного 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

. Еще одного 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. Погибшие – целая семья: отец, мать и дочка 8 лет. Это пассажиры Hyundai. Мальчики 10 и 12 лет находились в Mercedes, в больнице умер 10-летний).

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