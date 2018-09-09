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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: появилось видео с камер наблюдения

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Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: появилось видео с камер наблюдения

В сети появилось видео смертельной аварии на 6-1 станции Фонтана в Одессе, в результате которого по меньшей мере два человека погибли и еще четыре пострадали.

Соответствующие кадры опубликовал местный ресурс "Думская".

Новость дополняется

Теги: Новости Украины Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Источник: 24 канал
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