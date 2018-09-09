Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: появилось видео с камер наблюдения
В сети появилось видео смертельной аварии на 6-1 станции Фонтана в Одессе, в результате которого по меньшей мере два человека погибли и еще четыре пострадали.
Соответствующие кадры опубликовал местный ресурс "Думская".
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Источник: 24 канал
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