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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смертельное ДТП на Львовщине: суд избрал депутату меру пресечения

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Галицкий суд Львова избрал меру пресечения депутату Сокальского городского совета Василию Петрушке, который совершил смертельное ДТП, в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога. Именно о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура.

Об этом сообщила корреспондент в эфире 24 канала.

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Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме, а сторона защиты подсудимого просила о домашнем аресте, аргументируя это тем, что у чиновника есть двое маленьких двухлетних детей.

Во время судебного заседания подозреваемый пытался вспомнить события до и после инцидента. Признался в том, что употреблял спиртное, и заявил, что готов предоставить компенсацию семье погибшей. Однако через несколько минут, во время объявления пресечения, ему внезапно стало плохо. Пришлось вызывать скорую помощь. Медики же сообщили, что гипертонического криза у него нет. Следовательно, его вывели из зала суда в сопровождении полицейских, посадили в машину и повезли в райотдел.

Напомним, депутат города Сокаль Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть 72-летнюю пенсионерку.

Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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