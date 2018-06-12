СМИ сообщили о предстоящей должности Жебривского
Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который накануне подал в отставку, вероятно, вернется в Киев, где, по слухам, будет заместителем генпрокурора.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники.
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Как рассказали ресурсу люди, приближенные к Администрации Президента, Жебривский действительно уволился по собственному желанию, так как "устал".
Кроме того, другие собеседники утверждают, что он на правах друга президента давно просился вернуться в Киев, и наконец получил "добро". К слову, эту версию подтверждают и источники "Громадського" в правительстве.
Также в Кабмине подчеркнули, что для Жебривского уже есть новая работа.
"По слухам, но только по слухам, он будет заместителем у генпрокурора", – отметили источники издания.
Добавим, что Павел Жебривский имеет прокурорский опыт – до того, как возглавить Донецкую, он занимал должность руководителя Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности. В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Президент Украины Петр Порошенко, должен рассмотреть Кабмин.
По информации СМИ, его преемником на этом посту станет действующий заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.