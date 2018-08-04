Сможет ли робот заменить вас: какие профессии в опасности

В последнее время роботы активно вливаются в повседневную жизнь людей. Ученые уже начали делать неутешительные прогнозы относительно того, какую опасность искусственный интеллект представляет для человечества. К примеру, они определили 7 профессий, в которых со временем роботы могут заменить людей.

Об этом сообщает "Популярная механика".

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Среди профессий, которые со временем не потребуют участия людей, оказались такие, как оператор call-центра, солдат, журналист и даже хирург.

Оператор call-центра. Конечно, все мы привыкли к системе автоматизированного ответа: банки, мобильные операторы и муниципальные службы давно приучили нас к такой реальности. Сейчас автоматические ответы предусмотрены как помощь при самых распространенных запросах.

Благодаря искусственному интеллекту в будущем общение с клиентом станет индивидуальным, и "живые" операторы навсегда потеряют свои рабочие места. Кстати, статистика показывает, что общество положительно относится к таким изменениям – людям проще "обсудить" проблемы с роботом, чем довериться незнакомому человеку.



Роботы могут заменить операторов call-центра

Курьер. Казалось бы, на этом поприще людей заменят беспилотные самолеты, которые давно тестируются во многих странах мира. Они впечатляют, но есть много вопросов, которые касаются их функциональности. Из-за небольшого размера и маленькой массы дроны могут носить только малогабаритные посылки, а сам беспилотник легко дезориентировать и подбить в воздухе.

Однако мобильные наземные роботы решат эти проблемы. С 2016 года некоторые коммерческие компании уже начали внедрять нечто подобное в городской среде, и, вполне вероятно, через 10-15 лет мы и не вспомним о том, что курьерами некогда были люди.



Роботы также могут работать курьерами

Хирург. Современные технологии продвинулись очень далеко: теперь роботы могут соревноваться с врачами. В эксперименте 2016 года, опубликованном в Science Translational Medicine, автономный робот Smart Tissue успешнее сшивал тонкий кишечник свиньи, чем его соперник – человек. Работы не страдают от внешних воздействий, таких как стресс или усталость, а потому допускают куда меньше ошибок.



Роботы могут оперировать людей лучше, чем врачи

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Сотрудник ресторана быстрой еды. Миллионы студентов по всему миру лишатся возможности подзаработать: скорее всего, рутину на кухне фаст-фуд корпорации возложат на роботов. В одной только Америке внедрение автоматизации в этот процесс повлияет на 2,3 миллиона рабочих мест. Пока такая практика распространена не очень широко, но будущее уже близко.



В фаст-фудах может не остаться работников-людей

Фермер. Сельское хозяйство сделало большой шаг вперед, когда научно-технический прогресс подарил миру машины. Но через века приходит новая эпоха – эпоха роботизации. Уже сейчас существуют роботы, которые могут выращивать урожай с нуля с минимальным человеческим вмешательством.



Роботы могут заменить фермеров

Журналист. Роботы уже доказали, что могут создавать текстовые материалы того же качества, что и опытный писатель. Первая статья, посвященная землетрясению в Лос-Анджелесе в марте 2014 года, была написана искусственным интеллектом, а еще раньше – в 2008 году – китайский робот-журналист освещал Олимпийские игры в Пекине для новостного канала Toutiao.

Стоит отметить, что роботы намного быстрее собирают и структурируют всю необходимую информацию; им не нужен корректор, так как они не делают ошибок.



Роботы пишут тексты лучше журналистов

Солдат. В интернете очень популярны ролики от Boston Dynamics, где демонстрируются передовые достижения военных роботов. Считается, что к 2025 году армия США может иметь больше боевых роботов, чем живых солдат.

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Робот-солдат от Boston Dynamics – смотрите видео

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