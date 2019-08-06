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      Снаряд со склада под Ачинском упал и взорвался возле авто, которое ехало рядом: фото, видео

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      Под Ачинском снаряды падали прямо возле дороги и жилых домов
      Под Ачинском снаряды падали прямо возле дороги и жилых домов / Фото с Instagram

      Снаряды от взрывов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края России разлетались в разные стороны в радиусе 15 километров. Некоторые из них падали и взрывались рядом с дорогой, по которой проезжали люди на авто.

      В сети появилось видео, на котором видно момент взрыва снаряда на обочине дороги.

      Важно: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

      Момент падения одного из снарядов в окрестностях Ачинска снял регистратор проезжавшей мимо машины. Выглядит это все страшно,
      – говорится в комментарии к видео.

      Часть снарядов также падала на саму дорогу, из-за чего в асфальте появились глубокие выбоины.

      Падение снаряда под Ачинском рядом с дорогой: видео

       

      Кроме того, из-за взрывов на военных складах были повреждены частные дома в ближайших к эпицентру населенных пунктах – Каменке и Ачинске. Из окрестных населенных пунктов уже эвакуировали более 16 тысяч человек.

       

      Местные власти призывают людей не возвращаться в дома, пока саперы не расчистят всю территорию. Ведь в полях и вблизи домов может лежать немало снарядов.

       

       

      Отметим, в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время детонации снарядов были вблизи военной части и получили осколочные ранения.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Режим ЧС продлен до 20.00.

      Допис, поширений Фотограф Ачинск Антонова (@fotografachinskantonova)

       

       

       

       

      Почему начались взрывы на военных складах?
      5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь были видны почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.

      Территорию военной части пока окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.

      Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.

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      Теги: Новости России Взрыв Чрезвычайное происшествие Взрывы боеприпасов в России Авто
      Источник: 24 Канал
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