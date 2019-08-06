Снаряд со склада под Ачинском упал и взорвался возле авто, которое ехало рядом: фото, видео
Снаряды от взрывов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края России разлетались в разные стороны в радиусе 15 километров. Некоторые из них падали и взрывались рядом с дорогой, по которой проезжали люди на авто.
В сети появилось видео, на котором видно момент взрыва снаряда на обочине дороги.
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Момент падения одного из снарядов в окрестностях Ачинска снял регистратор проезжавшей мимо машины. Выглядит это все страшно,
– говорится в комментарии к видео.
Часть снарядов также падала на саму дорогу, из-за чего в асфальте появились глубокие выбоины.
Падение снаряда под Ачинском рядом с дорогой: видео
Кроме того, из-за взрывов на военных складах были повреждены частные дома в ближайших к эпицентру населенных пунктах – Каменке и Ачинске. Из окрестных населенных пунктов уже эвакуировали более 16 тысяч человек.
Местные власти призывают людей не возвращаться в дома, пока саперы не расчистят всю территорию. Ведь в полях и вблизи домов может лежать немало снарядов.
Отметим, в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время детонации снарядов были вблизи военной части и получили осколочные ранения.
Почему начались взрывы на военных складах?
5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь были видны почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.
Территорию военной части пока окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.
Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.