Снеголавинная опасность: синоптики сделали предостережение для жителей 3 украинских областей

В понедельник, 7 января, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),

– говорится в сообщении.

Кроме этого, спасатели предупреждают население об опасности тонкого льда на украинских водоемах и проводят профилактические беседы в разных областях Украины.

Напомним, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.



Утром 5 января представители оккупантов сообщили, что расчистили дорогу от снега после схода лавины по подъему горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.



Впоследствии подконтрольное российским оккупантам Министерство транспорта Крыма 5 января из-за неблагоприятных погодных условий приняло решение полностью перекрыть автомобильную дорогу на гору Ай-Петри.



Что делать во время схода лавины: инфографика