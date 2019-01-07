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      Снеголавинная опасность: синоптики сделали предостережение для жителей 3 украинских областей

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      Спасатели рассказали о снеголавинной опасности
      Спасатели рассказали о снеголавинной опасности / Иллюстративное фото

      В понедельник, 7 января, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность.

      Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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      7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),
      – говорится в сообщении.

      Кроме этого, спасатели предупреждают население об опасности тонкого льда на украинских водоемах и проводят профилактические беседы в разных областях Украины.

      Напомним, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.

      Утром 5 января представители оккупантов сообщили, что расчистили дорогу от снега после схода лавины по подъему горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.

      Впоследствии подконтрольное российским оккупантам Министерство транспорта Крыма 5 января из-за неблагоприятных погодных условий приняло решение полностью перекрыть автомобильную дорогу на гору Ай-Петри.

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      Что делать во время схода лавины: инфографика

      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины Новости Закарпатья ГСЧС Новости Львова Новости Ивано-Франковска Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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