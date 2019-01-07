Снеголавинная опасность: синоптики сделали предостережение для жителей 3 украинских областей
В понедельник, 7 января, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
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7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),
– говорится в сообщении.
Кроме этого, спасатели предупреждают население об опасности тонкого льда на украинских водоемах и проводят профилактические беседы в разных областях Украины.
Напомним, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.
Утром 5 января представители оккупантов сообщили, что расчистили дорогу от снега после схода лавины по подъему горы Ай-Петри. На спасательную операцию потратили около 12 часов.
Впоследствии подконтрольное российским оккупантам Министерство транспорта Крыма 5 января из-за неблагоприятных погодных условий приняло решение полностью перекрыть автомобильную дорогу на гору Ай-Петри.
Что делать во время схода лавины: инфографика
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