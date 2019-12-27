Снижение цен на тепло: какие города Украины пересмотрели тарифы на отопление
Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, просматривают тарифы на тепло. Так они выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках на отопление до 30%.
О снижении цен на тепло в отдельных городах Украины сообщил на своем телеграм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
Читайте также: Кабинет министров снижает тарифы, а это один из показателей эффективности правительства, – социолог
Он отметил, что Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы.
Яркий пример – Кропивницкий – там сумма в платежке будет меньше на 28,7%,
– написал Гончарук.
Он призвал всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.
Что этому предшествовало
- 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от Кабмина решения о конкретных датах и суммах, которые у населения уменьшатся в платежках за другие коммунальные услуги.