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      Снижение цен на тепло: какие города Украины пересмотрели тарифы на отопление

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      Некоторые украинские города пересмотрели тарифы на отопление / epravda.com

      Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, просматривают тарифы на тепло. Так они выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках на отопление до 30%.

      О снижении цен на тепло в отдельных городах Украины сообщил на своем телеграм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

      Читайте также: Кабинет министров снижает тарифы, а это один из показателей эффективности правительства, – социолог

      Он отметил, что Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы.

      Яркий пример – Кропивницкий – там сумма в платежке будет меньше на 28,7%,
      – написал Гончарук.

      Он призвал всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Тарифы Деньги Новости Кропивницкого Новости Житомира Новости Черкасс Новости Кривого Рога Коммунальные услуги Отопительный сезон
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