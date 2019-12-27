Снижение цен на тепло: какие города Украины пересмотрели тарифы на отопление

Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, просматривают тарифы на тепло. Так они выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках на отопление до 30%.

О снижении цен на тепло в отдельных городах Украины сообщил на своем телеграм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

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Он отметил, что Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы.

Яркий пример – Кропивницкий – там сумма в платежке будет меньше на 28,7%,

– написал Гончарук.

Он призвал всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу.

Что этому предшествовало