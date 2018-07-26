Sony Xperia XZ3 удивит обновленным дизайном: инсайдер опубликовал фото и видео
Недавно в сети появились рендеры будущего флагманского смартфона Sony Xperia XZ3. На них новинка выглядела практически идентично, как XZ2 Premium. Однако авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал другие изображения, на которых видно, что в топовой линейке Xperia состоятся поразительные изменения, в частности дизайна.
Об этом сообщает Phone Arena.
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На своей странице в Twitter инсайдер представил трехмерные рендеры смартфона и даже опубликовал видео, которое раскрывает внешний вид устройства со всех сторон.
Судя по всему, Sony Xperia XZ3 получит вытянутый 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Но наибольший интерес представляет форма корпуса смартфона, ведь похоже, что Sony отходит от прямоугольных форм своих аппаратов, делая углы закругленными. Изменилась и спинка гаджета, получив сглаженные края, которые плавно "перетекают" в алюминиевую боковую рамку. Примечательно, что в отличие от предыдущей утечки, рендеры демонстрируют одинарный модуль камеры.
Дизайн Sony Xperia XZ3 – смотрите видео
Вероятно, будущий флагман Sony получит топовый процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем хранилища составит 128 ГБ. По слухам, устройство будет поставляться с Android P уже из коробки. Емкость аккумулятора составит 3240 миллиампер часов. Разрешение основной камеры пока неизвестно, но фронтальная, по слухам, получит 13-мегапиксельный сенсор.
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Sony еще не подтвердила анонс новинки, но по имеющейся информации, презентация состоится 30 августа на выставке IFA. Старт продаж Sony Xperia XZ3 ожидается в сентябре этого года по цене более 800 долларов (около 21 177 гривен).
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