Sony Xperia XZ3 удивит обновленным дизайном: инсайдер опубликовал фото и видео

Недавно в сети появились рендеры будущего флагманского смартфона Sony Xperia XZ3. На них новинка выглядела практически идентично, как XZ2 Premium. Однако авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал другие изображения, на которых видно, что в топовой линейке Xperia состоятся поразительные изменения, в частности дизайна.

Об этом сообщает Phone Arena.

Читайте также: Sony представила 48-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов

На своей странице в Twitter инсайдер представил трехмерные рендеры смартфона и даже опубликовал видео, которое раскрывает внешний вид устройства со всех сторон.

And here comes your very first look at the #SONY #XPERIAXZ3! 360° video + official looking 5K renders + dimensions (as usual, based upon factory CAD), on behalf of @compareraja -> https://t.co/Atb7eUMwGc pic.twitter.com/qkUGuTxA93 — Steve H. (@OnLeaks) 24 июля 2018 г.

Судя по всему, Sony Xperia XZ3 получит вытянутый 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Но наибольший интерес представляет форма корпуса смартфона, ведь похоже, что Sony отходит от прямоугольных форм своих аппаратов, делая углы закругленными. Изменилась и спинка гаджета, получив сглаженные края, которые плавно "перетекают" в алюминиевую боковую рамку. Примечательно, что в отличие от предыдущей утечки, рендеры демонстрируют одинарный модуль камеры.



Дизайн Sony Xperia XZ3 – смотрите видео

Вероятно, будущий флагман Sony получит топовый процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем хранилища составит 128 ГБ. По слухам, устройство будет поставляться с Android P уже из коробки. Емкость аккумулятора составит 3240 миллиампер часов. Разрешение основной камеры пока неизвестно, но фронтальная, по слухам, получит 13-мегапиксельный сенсор.

Читайте также: В сети опубликовали характеристики смартфона Sony Xperia XZ3

Sony еще не подтвердила анонс новинки, но по имеющейся информации, презентация состоится 30 августа на выставке IFA. Старт продаж Sony Xperia XZ3 ожидается в сентябре этого года по цене более 800 долларов (около 21 177 гривен).

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно