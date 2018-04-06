Между Украиной и Россией огромная расщелина: даже вата отличается

Еще немного поудивляюсь запоребриковой вате, извините. Я с ней в последнее время редко пересекаюсь – площадок почти не осталось – но порою бывает.

Так вот, как Ольгино, так и просто ватопитеки, очень любят якобы стебать украинцев известными фото и видео, где люди вдоль дороги на коленях стоят.

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Я когда поначалу увидел, думал, что они как-то мухлюют и пытаются придать этим фото альтернативный контекст. Мол, умалчивая, что это они не просто на коленях, а на коленях перед гробом.

Так вот, я офигел, когда понял, что нет. Не пытаются, некоторые даже упоминают, что это похороны. В смысле, они, не упуская контекста, все равно считают это позорным. Мол, ахаха, на коленях в грязи. Что характерно, даже самую упоротую вату из украинских регионов, в том числе оккупированных, я за такими хиханьками не наблюдал. Только Пензу да Орел.

Опустим морально-этические выводы, оставим антропологические. Они реально так считают. Они реально считают, что став на колени перед телом кого-то, кто погиб, защищая тебя, ты унижаешься.

Нет, я знаю, что в Украине тоже бывают разные традиции проявления уважения к погибшим – на Западной, например, оно приобретает более яркие формы, чем в центре или на востоке. Но мне сложно представить украинца – даже полного, завершенного ватаноида – который увидел бы в таком жесте что-то смешное или недостойное.

Мне кажется, ни мы, ни они до сих пор не очень осознаем, какая между нами расщелина. И как быстро она растет.

Автор: Виктор Трегубов

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