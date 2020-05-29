Полиция уже задержала 24 злоумышленника, причастных к перестрелке в Броварах на Киевщине. Среди них – только 2 местных жителей, все остальные – из Винницкой области. Могла ли полиция предотвратить этот инцидент – читайте дальше.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко считает, что да. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что уже были соответствующие кадровые решения в Нацполиции по Винницкой области. Именно там полицейские имели возможность предотвратить подобный сценарий.

Справка. Докладывая Зеленскому, Аваков отметил, что один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

"Теперь не по этому сценарию, а в целом о ситуации, которая может сложиться впринципе где угодно. У нас свободное общество, свободные граждане, которые имеют право свободно передвигаться по Украине. Свободно собираться и решать свои вопросы, петь песни или ссориться", – добавил Варченко.

Но нарушение закона начинается тогда, когда они либо преступный умысел имели, либо используют оружие и, собственно, совершают преступление. В этой ситуации произошло так, что граждане свободно перемещались,

– отметил советник Авакова.

Почему они свободно передвигались, если был умысел в Винницкой области – этот вопрос, по словам Варченко, сейчас рассматривается. По его мнению, кроме кадровых и дисциплинарных решений, будут еще и дополнительные – по профессиональности работы полиции именно в данном случае.

Что известно о перестрелке в Броварах?29 мая в Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В ней приняли участие примерно 100 человек. Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация еще продолжается.



На месте происшествия правоохранители изъяли оружие. По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.

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