Создатель антивируса McAfee выпускает собственную криптовалюту

Американский миллиардер Джон Макафи, основатель компании и создатель антивирусной программы McAfee, заявил, что уже в июне выпустит собственную форму валюты McAfee Redemption Unit.

Об этом сообщает сайт bitcoinist.com.

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Будущая валюта будет физической и будет поддерживаться за счет криптовалюты.

Макафи представил дизайн прототипа банкнот будущих денег в своем блоге. Будет существовать семь номиналов банкнот. На пяти из них будет изображен сам миллиардер.

На одной из банкнот Макафи изображен в компании фотомоделей.

Никакой мистификации. McAfee Redemption Unit реальная и появится 23 июня. Графика изображений невысокая – не хочу показывать слишком много. Отпечатано на специальной бумаге, голограммы с обеих сторон, серия и номер, подлежат выкупу, конвертируются, коллекционные,

– написал Макафи.

Владелец банкноты может воспользоваться инструкцией, которая изображена на реферсе банкноты: "Предоставьте свой сертификат. Центр выкупа проверит подлинность банкноты и сообщит вам дату, время и место в США, где мистер Макафи встретится с вами".

Макафи заметил, что 1 MRU стоит 9,95 долларов США и может быть выкуплен за одну минуту встречи с ним. Создатель валюты планирует тратить на встрече с владельцами банкнот до 10 часов в день.

Разрабатывает валюту McAfee Redemption Unit компания SmartPayMINT.