Мужчина работал в Отделении реконструктивно-пластической хирургии новорожденных и детей. Сотрудники его вспоминают как очень позитивного и профессионального человека.
Ранее Во Львове умер известный общественный деятель Игорь Ожиивский
Леонид Самоваров работает с младенцем / Фото Центра матери и ребенка
Его благодарят за жизнь детей
О смерти хирурга сообщили на странице Центра матери и ребенка имени Руднева, работником которого он был. Там отметили, что общий стаж Самоварова в профессии – более 40 лет.
Преданность избранной профессии – основной принцип, которым он руководствовался в работе. Жизнерадостный, добрый, позитивный ... Мы потеряли замечательного человека, близкого друга и нашего коллегу,
– написали коллеги умершего.
Также они выразили свои соболезнования родным мужчины. В комментариях к посту можно встретить много хороших слов от людей, которые благодарят за жизнь своих детей.
Другая потеря Ушел из жизни призер Олимпийских игр Валерий Пидлужный
Леонид Самоваров на операции / Фото Центра матери и ребенка
Читайте полный текст сообщению Центра матери и ребенка им. Руднева:
С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2021 года, ушел из жизни Самоваров Леонид Степанович, врач-хирург высшей категории, сотрудник Отделения реконструктивно-пластическая хирургия новорожденных и детей. За плечами Леонида Степановича более сорока лет стажа, десятки спасенных детских жизней, искренняя благодарность родителей его маленьких пациентов.
Преданность избранной профессии – основной принцип, которым он руководствовался в работе. Жизнерадостный, добрый, позитивный ... Мы потеряли замечательного человека, близкого друга и нашего коллегу.
Коллектив Отделения реконструктивно-пластической хирургии новорожденных и детей и сотрудники Центра выражают искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал и уважал Леонида Степановича.
Светлая память об этом добром и светлом человеке сохраниться в наших сердцах, а его имя – в истории Центр матери и ребенка им. Руднева