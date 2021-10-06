Мужчина работал в Отделении реконструктивно-пластической хирургии новорожденных и детей. Сотрудники его вспоминают как очень позитивного и профессионального человека.

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Помер відомий хірург із Дніпра
Леонид Самоваров работает с младенцем / Фото Центра матери и ребенка

Его благодарят за жизнь детей

О смерти хирурга сообщили на странице Центра матери и ребенка имени Руднева, работником которого он был. Там отметили, что общий стаж Самоварова в профессии – более 40 лет.

Преданность избранной профессии – основной принцип, которым он руководствовался в работе. Жизнерадостный, добрый, позитивный ... Мы потеряли замечательного человека, близкого друга и нашего коллегу,
– написали коллеги умершего.

Также они выразили свои соболезнования родным мужчины. В комментариях к посту можно встретить много хороших слов от людей, которые благодарят за жизнь своих детей.

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Помер відомий хірург із Дніпра
Леонид Самоваров на операции / Фото Центра матери и ребенка

Читайте полный текст сообщению Центра матери и ребенка им. Руднева:

С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2021 года, ушел из жизни Самоваров Леонид Степанович, врач-хирург высшей категории, сотрудник Отделения реконструктивно-пластическая хирургия новорожденных и детей. За плечами Леонида Степановича более сорока лет стажа, десятки спасенных детских жизней, искренняя благодарность родителей его маленьких пациентов.
Преданность избранной профессии – основной принцип, которым он руководствовался в работе. Жизнерадостный, добрый, позитивный ... Мы потеряли замечательного человека, близкого друга и нашего коллегу.

Коллектив Отделения реконструктивно-пластической хирургии новорожденных и детей и сотрудники Центра выражают искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал и уважал Леонида Степановича.

Светлая память об этом добром и светлом человеке сохраниться в наших сердцах, а его имя – в истории Центр матери и ребенка им. Руднева