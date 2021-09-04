Помилование на днях подписал губернатор американского штата Вирджинии от Демократической партии Ральф Нортем.

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В США посмертно помиловали 7 афроамериканцев

Согласно подписанного документа, помиловали 7 афроамериканцев, которых в 1951 году казнили по обвинению в изнасиловании.

Несмотря на то, что мы не можем изменить прошлое, я надеюсь, что сегодняшние действия принесут им определенную степень спокойствия,

– заявил Нортем.

К слову, в 1949 году белая американка Руби Страуд Флойд заявила, что ее изнасиловали 13 афроамериканцев.

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