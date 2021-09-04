Помилование на днях подписал губернатор американского штата Вирджинии от Демократической партии Ральф Нортем.
Читайте также Шок и белое меньшинство: как и почему меняется население США
В США посмертно помиловали 7 афроамериканцев
Согласно подписанного документа, помиловали 7 афроамериканцев, которых в 1951 году казнили по обвинению в изнасиловании.
Несмотря на то, что мы не можем изменить прошлое, я надеюсь, что сегодняшние действия принесут им определенную степень спокойствия,
– заявил Нортем.
К слову, в 1949 году белая американка Руби Страуд Флойд заявила, что ее изнасиловали 13 афроамериканцев.
Дело изнасилования американки: что известно
- Тогда полиция задержала семерых подозреваемых в изнасиловании в возрасте от 18 до 37 лет, один из них был ветераном Второй мировой войны.
- Потерпевшая смогла идентифицировать лишь 2 нападавших, остальных заставили подписать признание. Им не предоставили адвокатов, а кое-кто даже не умел читать. Тогда защитники обвиняемых писали письма к президенту Гарри Трумэну и даже организовали марш вблизи Белого дома, чтобы убедить главу государства отложить казнь.
- Однако весной 1949 года подозреваемых обвинили в изнасиловании, а в феврале 1951 года – казнили. С тех пор родные и потомки казненных доказывали их невиновность.