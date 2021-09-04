Помилування днями підписав губернатор американського штату Вірджинії від Демократичної партії Ральф Нортем.

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У США посмертно помилували 7 афроамериканців

Відповідно до підписаного документа, помилували 7 афроамериканців, яких в 1951 році стратили за звинуваченням у зґвалтуванні.

Попри те, що ми не можемо змінити минуле, я сподіваюся, що сьогоднішні дії принесуть їм певний ступінь спокою,

– заявив Нортем.

До слова, у 1949 році біла американка Рубі Страуд Флойд заявила, що її зґвалтували 13 афроамериканців.

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