Помилування днями підписав губернатор американського штату Вірджинії від Демократичної партії Ральф Нортем.
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У США посмертно помилували 7 афроамериканців
Відповідно до підписаного документа, помилували 7 афроамериканців, яких в 1951 році стратили за звинуваченням у зґвалтуванні.
Попри те, що ми не можемо змінити минуле, я сподіваюся, що сьогоднішні дії принесуть їм певний ступінь спокою,
– заявив Нортем.
До слова, у 1949 році біла американка Рубі Страуд Флойд заявила, що її зґвалтували 13 афроамериканців.
Справа зґвалтування американки: що відомо
- Тоді поліція затримала сімох підозрюваних у зґвалтування віком від 18 до 37 років, один з них був ветераном Другої світової війни.
- Потерпіла змогла ідентифікувати лише 2 нападників, інших змусили підписати зізнання. Їм не надали адвокатів, а дехто навіть не вмів читати. Тоді захисники обвинувачених писали листи до президента Гаррі Трумена та навіть організували марш поблизу Білого дому, аби переконати главу держави відкласти страту.
- Однак навесні 1949 року підозрюваних звинуватили в зґвалтуванні, а в лютому 1951 року – стратили. Відтоді рідні та нащадки страчених доказували їхню невинність.