Столкновения на границе с Венгрией 31 мая удалось унять. Владельцы бусов отныне будут платить пошлину с итальянских товаров и только потом въезжать на территорию Украины. На Закарпатье таким образом создали прецедент наполнения бюджета.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сообщил об этом во время встречи с журналистами на КПП "Тиса". Там сегодня произошли столкновения на границе.

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Что известно о схеме, которая действовала на границе

Блокирование международного пункта пропуска "Тиса" произошло из-за требования декларирования товаров, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Петров уточнил, что акцию на границе организовали из-за данного им поручения от 27 мая.

Говорится об усилении контроля правоохранителями за перемещением так называемых "итальянских" бусиков, которые через пункт пропуска Захонь – Чоп прибывают на территорию Украины.

Товары, которые украинцы покупали в Италии отправлялись в Украину под видом частных посылок. Правоохранители говорят, что схема заработала со снятием карантинного ограничения.

Масштаб и объем уклонения от уплаты таможенных платежей составляет до 12 тысяч тонн в год. В частности, через пункт "Тиса" проходит в среднем в год 4 000 тонн. Это объемы, которые должны быть растаможены, а платежи поступить в бюджет.

По словам Петрова, на эти деньги сейчас выполняются инициативы Зеленского относительно большого строительства школ, дорог, детских садов.

Мы формируем новую культуру выплаты средств, предусмотренных таможенными правилами. Все понимают, что до сих пор действовали определенные коррупционные схемы, которые формировали незаконные объемы оборотных средств в карманы определенных лиц, а не в бюджет государства,

– подчеркнул Петров.

Как в ОГА решили конфликт с перевозчиками

Глава ОГА утверждает, что конфликт уладили. Отныне "итальянские" бусы будут декларировать товары, которые ввозят на территорию Украины.

Они будут платить средства в "Ощадбанк" и выезжать с территории таможенного пункта. В результате договоренностей с перевозчиками установлена единая сумма — 0,55 евроцента за 1 килограмм товара.

Петров объяснил конфликт на границе: смотрите видео

Обратите внимание! 31 мая на Закарпатье срочно прилетели руководители таможенной и пограничной служб. Игорь Муратов и Сергей Дейнеко посетили КПП "Тиса" в Чопе.

Коротко о столкновениях на контрольном пункте "Тиса"

Конфликтная ситуация произошла после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины товары. Пограничники отказали во въезде нескольким машинам.

В результате начались скопления и пробки: пассажирские микроавтобусы не могли проехать и скопились на границе.

Утром 31 мая водители заблокировали работу КПП "Тиса", требуя пропустить их через границу. В тот же день после обеда это переросло в настоящие столкновения.

В конце концов пограничники были вынужденными прекратить работу из-за нарушения режима и провокации.

Сейчас работа пункта пропуска восстановлена. По словам пограничников, с теми лицами, которые блокировали пункт пропуска, они провели соответствующие мероприятия и разъяснительную работу.

Работа пограничников была заблокирована: смотрите видео