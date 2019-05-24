Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы

Что и как сейчас строят в Одессе и какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости города в 2019-ом. Об этом и больше читайте дальше в материале.

Нового жилья строят меньше

В 2018-м в Одессе было построено примерно на 30% меньше жилья, чем по итогам 2017-го года.

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Такие данные во время специализированного форума "Рынок недвижимости Одессы: штормовое предупреждение или стремительное развитие" озвучил исполняющий обязанности директора компании Odecon Development Роман Савченко.

По итогам 2018-го, в Одесской области было введено в эксплуатацию 568 тысяч квадратных метров жилья и почти половина от этой цифры (282 тысячи квадратов) были застроены именно в областном центре.

Объемы жилищного строительства в Украине в 2018: смотрите инфографику

Среди главных причин существенного уменьшения объемов строительства в Одессе и области, эксперты выделяют:

выход на рынок крупных проектов с длительным временем строительства, препятствия по получению земельных участков в Одессе и пригороде, в частности, в курортных районах.

Незаконное строительство

В конце 2018-го после столкновений на одной из скандальных строек в Одессе генпрокурор Юрий Луценко заявил о прекращении на месяц всех строительных работ в городе, чтобы проверить их законность. Представители застройщиков тогда заметили, что ни одна стройка в городе так и не было приостановлена.

На сегодня примерно треть всех ЖК (32%), которые возводят в Одессе, строят без разрешений на выполнение строительных работ.

Такую цифру во время форума озвучил Владимир Копоть – представитель компании, которая проводит онлайн-аудит первичного рынка жилья в Украине.

По данным специалиста, примерно 3% жилых комплексов в Одессе строят без лицензий на выполнение строительных работ, а свыше 65% ЖК строят на землях с другим целевым назначением.



Каждое третье строительство в Одессе ведется без необходимых разрешений//Фото: Думская

В конце апреля во Львове впервые в Украине снесли незаконную новостройку.

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Относительно тенденций на рынке строительства Одессы в 2019-м году, то на данный момент на стадии возведения примерно 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Однако, по прогнозам специалистов, по итогам года в эксплуатацию будет введено примерно столько же жилья, как и в 2018-ом.

Зато со сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах строят более 100 жилых объектов и этот показатель на сегодня является самым высоким среди всех областных центров Украины.

Цены на квартиры приближаются к киевским

Цена метра квадратного в новостройках Одессы в рейтинге самых высоких идет сразу после цен на первичку Киева. К тому же разница между стоимостью цен на первичном рынке этих двух городов существенно сократилось.

По состоянию на начало мая, по данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Одессы составляла 18 600 гривен за квадрат

Для сравнения, по итогам апреля средняя цена квадратного метра в новостройках Киева была на уровне 23 300 гривен за м2.

По прогнозам аналитиков, в течение ближайших лет тенденция к ценовому сближению на рынке новостроек Одессы и Киева сохранится.

Учитывая темпы развития строительства и существенный рост спроса на новые дома в этом курортном городе, вполне вероятно, что в ближайшие годы разница в цене сократится еще на 5-7%,

– такое мнение высказала соучредитель "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей.

Сравнение цен в новостройках Киева и Одессы

Какие прогнозы?

Одесский регион уверенно называют одним из самых перспективных регионов для строительства жилья в Украине. Главными преимуществами является наличие морского побережья и разветвленная транспортная инфраструктура.

Однако, по оценкам специалистов, говорить о стремительном развитии строительной отрасли региона в ближайшие годы пока нет оснований Среди причин таких пессимистических прогнозов, в частности коррупционные препятствия для создания прозрачного рынка.

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