Суд арестовал голландские активы "Газпрома": в "Нафтогазе" сообщили детали

На прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство об аресте доли ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома". Ходатайство было подано для обеспечения права "Нафтогаза" на получение 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, одобренного в феврале 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", – отметили в "Нафтогазе".

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В компании напомнили, что "Нафтогаз" также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG Nord Stream 2 AG.

"Швейцарский суд удовлетворил ходатайство "Нафтогаза", судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы", – сообщает украинская компания.

Апелляция "Газпрома" против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением тому стали быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, одобренные на прошлой неделе,

– отметили в "Нафтогазе".

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогазу", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

В "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража. Кроме того, "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" относительно поставки и транзита газа.