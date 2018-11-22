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      Суд отказался отменять приватизацию "Укртелекома" Ахметовым

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      "Укртелеком" остается в частной собственности
      "Укртелеком" остается в частной собственности / Фото из открытых источников

      Фонда госимущества не удалось вернуть "Укртелеком" в государственную собственность – Хозяйственный суд Киева оставил компанию в собственности бизнесмена Рината Ахметова

      Об этом сообщает Zn.ua.

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      Фонд госимущества обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к компании "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Суд отказался удовлетворить иск о расторжении договора купли-продажи контрольного пакета акций (92,79%) "Укртелеком" и взыскании более 2 миллиардов гривен.

      Согласно этому, суд также отказал во встречном иске "ЕСУ" к Фонду госимущества о признании прекращенным обязательств по договору, в связи невозможностью его выполнения.

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      В 2011 году "Укртелеком" выкупил единственный участник торгов – "ЕСУ", которой в то время владела автрийская компания EPIC. Через два года "ЕСУ" приобрела System Capital Management Рината Ахметова. Еще в 2015 году "Укртелеком" взял на себя обязательства выкупить у государственных банков: Ощадбанка и Укрэксимбанка, облигации компании "ЕСУ" на 2 миллиарда гривен, но выполнить их не смог. Сроки уплаты долга закончились еще в середине марта прошлого года.

      Теги: Новости Украины Приватизация Фонд госимущества Украины Ринат Ахметов Укртелеком
      Источник: 24 Канал
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