Судья, который выпустил на дороги потенциальных убийц, выиграл конкурс в Верховный суд: детали

О судьях, которые закрывают дела в отношении водителей, которые управляли авто в состоянии опьянения, – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гостья студии – журналистка Наталья Волосова.

Суды различных инстанций оставляют без всякого наказания водителей, которых патрульная полиция поймала пьяных за рулем.

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Один из таких судей – Максим Титов. На его счету – 22 ненаказанных водителя.

Кто такой Максим Титов?Это судья, который осуждал водителей за поездку в Межигорье Януковича. А еще он сын члена Высшей квалификационной комиссии и кума Сергея Кивалова. Невиновных майдановцев он осуждал, а пойманных за вождением в состоянии опьянения – нет. Только за последние 2 года Титов освободил от наказания 21 водителя, которых полиция поймала пьяными за рулем. Впоследствии стала известна информация о еще одном водителе. Во всех случаях судья устанавливал, что водители виноваты, но закрывал дела в связи с истечением сроков. По закону, водителя можно наказать только в течение 3 месяцев с момента нарушения. И именно этим пользуются нечистые на руку нарушители и судьи.



У Титова все эти дела вовремя зашли в суд, и именно судья затянул их рассмотрение так, чтобы эти 3 месяца прошли. Есть вообще шокирующий пример. Водитель сбил девушку-пешехода. Даже не остановился и пытался скрыться. Но, будучи навеселе, не справился с управлением и врезался в стену дома. Чудом не пострадали люди, которые проходили рядом. Так вот, Титов установил, что водитель виноват и был пьян, но закрыл дело за истечением срока. Общественный совет считает это однозначным проявлением недобросовестности, но Высший совет правосудия не увидел никаких проблем и внес представление на Титова.



Текст о Максиме Титове из блога "Правосудие по-новому" Романа Маселко



Максим Титов

Журналистка Наталья Волосова создавала материал о таких судьях. Одним из них и был Максим Титов. Она встретилась с ним накануне его решающей встречи перед отбором в Верховный суд.

Когда журналистка пыталась расспросить Титова о делах водителей, срок рассмотрения которых он затягивал, Титов ответил, мол, это ложь. Судья постоянно повторял: "Успокойтесь, пожалуйста, и не нервничайте".

Видео: Титов реагирует на журналистку

Я лично наблюдала более семи часов за этим заседанием онлайн (заседание по избранию в Верховный суд – 24 канал). И намеренно дошла до вопроса (о водителях – 24 канал). Он не мог специалистам, как и мне, отгавкнуться и сказать: иди отсюда и не нервничай. Он начал объяснять, что суды перегружены, мол, идет судебная реформа. Меня больше всего шокировало то, что другая представительница начала намекать ему, мол, господин Максим, вы расскажите, сколько вы часов провели в совещательной комнате, когда судили Януковича,

– сказала журналистка Наталья Волосова.

Важно напомнить, что Максим Титов в коллегии с другим печально известным судьей Девятко судили Януковича. "То есть тот, кто судил Януковича, уже получает индульгенции", – предположил ведущий Олекса Шалайский.

Однако, стоит понимать, почему дела о водителях-пьяницах (не 2, а целых 22) не рассматривались. Существуют ли разные сроки рассмотрения для различных дел? Ведь сейчас действительно суды перегружены.

"Закон пишет о том, что дело должно быть рассмотрено в разумные сроки. А некоторые кодексы пишут: разумные сроки, но не более чем столько-то (месяц или два) с момента открытия производства по делу. Это, на самом деле, противоречащие друг другу тезисы. Но, в принципе, кодекс устанавливает сроки рассмотрения дела, которые должны быть меньше, чем максимальный срок привлечения к ответственности. То есть ты должен закончить за месяц, за два. И не выходить за предусмотренные законом сроки. Это обязанность судьи. И, конечно, судьи должны привлекаться к дисциплинарной ответственности за то, что они систематически эти сроки нарушают. Что же у нас в случае Максима Титова получилось? Что его не только не привлекли к дисциплинарной ответственности. Когда общественный совет добропорядочности направил факты о водителях в Высшую квалифкомиссию судей, и посмотрел и сказал, мол, "ну и что?" В результате Титов выиграл конкурс в Верховный суд", – подытожил ведущий Михаил Жернаков.

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Больше – смотрите в видео программы.