20:50
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"

      113 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук - биография и личная жизнь лидера партии Голос
      Святослав Вакарчук: биография, личная жизнь, политические амбиции / Фото 24 канала

      Святослав Вакарчук – настоящий символ украинской музыки, лидер "Океана Эльзы" и активный общественный деятель. За более 20 лет успешной карьеры он покорил сердца миллионов людей, которые всегда прислушиваются к его мнению и советам. 16 мая Вакарчук официально объявил о походе в политику и создании собственной партии с символическим названием "Голос".

      Святослав Вакарчук прошел путь от юного физика до успешного артиста, который собирает стадионы поклонников по всему миру. Его патриотические выступления на самом деле стоит слушать и понимать, ведь они несут любовь к Украине, ее культуре и традициям.

      Читайте также: Вакарчук представил свою партию "Голос"

      Журналисты 24 канала предлагают вспомнить ключевые факты из жизни Святослава Вакарчука – украинского певца, народного лидера, активного гражданина и политика.

      Биография Святослава Вакарчука: от физика до успешного музыканта и политика

      Детство и юность

      Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в небольшом городе Мукачево на Закарпатье в семье простых учителей. На момент рождения будущей звезды украинской эстрады его мама, Светлана Александровна, преподавала математику, а отец Иван Александрович – физику в обычной средней школе города. Рос музыкант вместе со старшим братом – Олегом.


      Святослав Вакарчук с мамой 

      Еще в детские годы парня семья Вакарчуков переехала во Львов, чтобы дать возможность детям получить хорошее образование. Его отец Иван Александрович начал преподавать во Львовском национальном университете имени И. Франко физику, а впоследствии стал его ректором. Заметим, после Оранжевой революции Иван Вакарчук три года занимал должность министра образования Украины.

      Святослав был очень одаренным ребенком – уже в 5 лет он прочитал первую в своей жизни книгу о приключениях барона Мюнхгаузена, хорошо учился и окончил четвертую школу Львова с углубленным изучением английского языка с серебряной медалью. Также он рассказывал, что является амбидекстром – одинаково хорошо владеет правой и левой рукой.

      Читайте также: Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

      Детство лидера "Океана Эльзы" не прошло без музыки. Парень ходил в музыкальную школу – два года посещал уроки игры на скрипке, научился играть на фортепиано и баяне. Однако настоящую любовь к музыке он перенял от дяди и бабушки. Она научила маленького Святослава украинским песням, а дядя познакомил с репертуаром "Beatles", "Queen", "Rolling Stones" и "Pink Floyd". В результате получился такой уникальный стиль "Океана Эльзы" – украинское пение с английской манерой исполнения.

      В школьные годы Вакарчук активно участвовал в КВН, играл в школьном театре, занимался баскетболом. Однако, если с учебой у него все было в порядке, то поведение оставляло желать лучшего – в школе артист много хулиганил, поэтому мать часто вызывали к директору.

      Студенческие годы и начало музыкальной карьеры Вакарчука

      После окончания школы парень не видел для себя другого пути, как идти по пути родителей. Поэтому он поступил во Львовский университет Франко на физико-математический факультет, а после получил второе образование экономиста-международника. После успешного окончания обучения Вакарчук подался в аспиранты. Тогда он мог поехать учиться за границу, развивать карьеру ученого-физика или остаться в Украине и заниматься музыкой. Парень выбрал второй вариант.


      Святослав Вакарчук в начале музыкальной карьеры

      Научная карьера Вакарчука была достаточно успешной. Он был перспективным физиком, написал кандидатскую диссертацию "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" и несколько научных работ. Впоследствии, наука все же частично соединилась с его последующей музыкальной карьерой. В 2003 году он выпустил пластинку с названием "Суперсимметрия", а одна из композиций в альбоме называется "Susy", что является сокращением этого же слова.

      Однако на этом обучение Вакарчука не закончилось. В 2015 году музыкант стал студентом Йельского университета по программе развития глобального лидерства. Среди критериев зачисления на программу было указано "история выдающихся достижений и порядочность". Помимо прочих достоинств, артист свободно говорит на четырех языках: украинском, русском, польском и английском.

      Создание и безумный успех "Океана Эльзы"

      Именно в студенческие годы, в 1994 году, молодой Вакарчук присоединился к одной из львовских групп – "Клан тишины". Музыканты выступали в местных барах, пабах и ресторанах. Через некоторое время "Клан тишины" распался после ухода из группы Андрея Голяка. Тогда же Вакарчук предложил музыкантам группы Павлу Гудимову, Юрию Хусточке и Денису Глинину основать новую группу, которая получила легендарное для украинцев название "Океан Эльзы". Официально днем ее основания считают 12 октября 1994 года.

      В это время и начинается долгий, но очень успешный путь Вакарчука как артиста. Он стал вокалистом, автором большинства текстов и музыки, а самое главное – неизменным лидером "Океана Эльзы". Первую песню парень написал еще в 15 лет. А уже через 2 года появился настоящий хит Вакарчука – легендарная композиция "Відпусти".


      Первые выступления Вакарчука на сцене

      За первые несколько лет существования группа дала несколько концертов, часто выступала на фестивалях, а потом перебралась в Киев, чтобы записать первый диск.

      Настоящее взросление произошло после переезда группы в Киев. Мне исполнилось 23 года, друзей в столице почти не было, коллеги по группе оказались в такой же ситуации,
      – рассказывал Вакарчук.

      Дебютный альбом "Океана Эльзы" увидел свет в сентябре 1998 года и назывался "Там, де нас нема". Именно он сразу же принес молодым ребятам всеукраинскую популярность. Несмотря на то, что в 2004 году из группы ушли басист Юрий Хусточка и клавишник Дмитрий Шуров, группа до сих пор плодотворно работает и является самой популярной в Украине.

      Читайте также: Вакарчук появился в Instagram и опубликовал там первое видеообращение к украинцам

      Музыканты регулярно выпускают альбомы и хитовые композиции, которые поют поклонники "Океана" по всему миру. А оригинальный, слегка хриплый голос и уникальное чувство музыки Вакарчука покорили миллионы поклонников.

      Альбомы "Океана Эльзы": 

      1. "Там, де нас нема" — 1998 год;
      2. "Янанебібув" – 2000 год;
      3. "Модель" – 2001 год;
      4. "Суперсиметрія" – 2003 год;
      5. "Gloria" –2005 год;
      6. "Міра" – 2007 год;
      7. "Dolce Vita" – 2010 год;
      8. "Земля" – 2013 год;
      9. "Без меж" – 2016 год.

      Самые известные песни "Океана Эльзы": "Холодно", "Дякую", "Веселі, брате, часи настали…", "Я так хочу", "Без бою", "Зелені очі", "Відпусти", "Все буде добре", Квітка", "На лінії вогню, "Обійми, "Стріляй, "Rendez-Vous, "Не твоя війна, "Без тебе", "В небо жене", "Скільки нас", "Вище неба", "Обійми" и многие другие.


      Концерт "Океана Эльзы"

      Святослав Вакарчук параллельно занимается и собственными сольными проектами. В 2008 году он выпустил альбом "Ночью", а в 2011-м – "Брюссель". Последний не является полностью сольным альбомом, а относится к одноименному проекту Вакарчука и известных музыкантов – Сергея Бабкина, Максима Малышева, Петра Чернявского и Дмитрия Шурова.

      Личная жизнь: что известно о жене Святослава Вакарчука

      Музыкант может часами общаться с поклонниками, давать интервью, но почти никогда не говорит о личной жизни.

      Известно, что верной спутницей 44-летнего Вакарчука является Ляля Фонарева. Влюбленные познакомились еще в студенческие годы и живут вместе в гражданском браке почти 20 лет. В СМИ уже несколько раз появлялась информация о свадьбе артиста, однако женаты ли они на самом деле – Вакарчук до сих пор молчит.


      Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

      Ляля Фонарева была стилистом, а сейчас является арт-директором "Океана Эльзы". Она сразу понравилась молодому музыканту и стала его единственной музой и любовью. Святослав посвятил любимой песни "Коко Шанель", "911" и "Друг". Однако, женщина не любит публичности и преимущественно держится в тени.

      Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет. Пара воспитывает дочь Ляли от первого брака – Диану. Однако певец в одном из интервью рассказал, что уже хочет детей, но "это как Бог даст".

      Первые шаги в политике

      Вакарчук всегда был активным общественным деятелем. Еще в конце 90-х годов он ездил с туром в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы.

      В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции, поддерживая кандидата в президенты Виктора Ющенко. Тогда он вместе с Русланой и Олегом Скрипкой стали "лицами" Майдана. После победы на выборах Ющенко, Святослав стал советником президента по вопросам культуры. Также музыкант был послом доброй воли ООН, занимался многими социальными проектами. В 2005-м году получил от Ющенко звание Заслуженного артиста Украины.


      Святослав Вакарчук во время Оранжевой революции

      В 2007 году Вакарчук окончательно решил идти в большую политику и стал народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В Раде он был членом комитета по вопросам свободы слова и информации. Однако депутатской деятельностью артист занимался недолго – уже в 2008 году он выступил с заявлением о сложении полномочий. Святослав стал первым политиком, который отказался от депутатского мандата досрочно.

      Причиной сложения депутатских полномочий Вакарчук назвал нежелание участвовать в непрерывном распределении власти и политических интригах, которыми тогда занималась политическая верхушка.

      Не остался в стороне Вакарчук и во время революции Достоинства, которая вывела на улицы городов миллионы украинцев. Он был активным участником Евромайдана, а в декабре 2013 года "Океан Эльзы" дал в Киеве бесплатный концерт в оригинальном составе.


      Концерт "Океана Эльзы" на Евромайдане

      НЕучастие в президентских выборах

      После активной общественной жизни и политических заявлений начались разговоры о президентских намерениях Святослава Вакарчука. Особой интриги добавляло и то, что свои силы на выборах решил попробовать его коллега из шоу-бизнеса Владимир Зеленский.

      Читайте также: Топ-5 песен Святослава Вакарчука с политическим подтекстом: видео

      28 января лидер группы "Океан Эльзы" раскрыл главную интригу предвыборной кампании и заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины. Однако он обещал работать над изменениями в стране, ведь именно они, а не президентский пост и власть, интересуют его.

      Также музыкант пообещал не оставаться в стороне от жизни в стране и привести в политику как можно больше новых людей, ведь Украине нужны новые лидеры.

      Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего! Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен!
      – сказал Вакарчук.

      Новой интригой все же оставалось пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы и какую партию выберет.

      Создание партии "Голос"

      16 мая Святослав Вакарчук представил собственную партию "Голос", с которой планирует идти на парламентские выборы осенью. Сейчас его партия находится в процессе регистрации.

      Читайте также: Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии

      Вакарчук объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которые требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Потому что именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца
      – сказал Вакарчук.


      Вакарчук представил команду партии "Голос"

      Сейчас в политическую силу входят только шесть членов:

      1. Святослав Вакарчук – музыкант, лидер "Океана Эльзы";
      2. Юлия Клименко – заместитель министра экономики;
      3. Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;
      4. Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;
      5. Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;
      6. Андрей Шараскин ("Богема") – "киборг", защитник Донецкого аэропорта. 

      Музыкант призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Что обещают в партии Вакарчука?

      - новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны;
      - сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий;
      - поддерживать и гарантировать необратимость европейского пути развития страны;
      - усиливать обороноспособность путем поддержки сильной армии и вхождения в НАТО.

      Вакарчук объявил, что идет с партией на парламентские выборы: видео

       

       

      blog_ava
      Сергей Лазарев выступит на Евровидении-2019 с песней Scream: видео
      сегодня
      4892
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Публикации Статьи Новости политики Новости культуры Новости LifeStyle Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019 Партия Голос Музыка Океан Эльзы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      сегодня , 20:01 Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      Світлана Попова 145
      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      сегодня , 19:15 Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      Наталя Боднар 113
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      93
      Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      сегодня , 18:30 Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      Ірина Поліщук 375
      Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      сегодня , 18:12 Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      335
      Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
       25 января , 10:00
      Регистрация автомобиля в 2018 году: сколько платить
       5 января 2018 , 14:00
      Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
       9 августа 2018 , 20:01
      Как избавиться от похмелья: 7 нестандартных способов
       18 июля 2018 , 22:36
      Футбол и Фемида: когда нет игры, говорят об арбитрах
       6 августа 2018 , 08:01
      Цирковой переворот: что общего между Порошенко и генералом Скоропадским
       29 апреля 2018 , 11:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук