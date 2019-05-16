Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"

Святослав Вакарчук – настоящий символ украинской музыки, лидер "Океана Эльзы" и активный общественный деятель. За более 20 лет успешной карьеры он покорил сердца миллионов людей, которые всегда прислушиваются к его мнению и советам. 16 мая Вакарчук официально объявил о походе в политику и создании собственной партии с символическим названием "Голос".

Святослав Вакарчук прошел путь от юного физика до успешного артиста, который собирает стадионы поклонников по всему миру. Его патриотические выступления на самом деле стоит слушать и понимать, ведь они несут любовь к Украине, ее культуре и традициям.

Читайте также: Вакарчук представил свою партию "Голос"

Журналисты 24 канала предлагают вспомнить ключевые факты из жизни Святослава Вакарчука – украинского певца, народного лидера, активного гражданина и политика.

Биография Святослава Вакарчука: от физика до успешного музыканта и политика

Детство и юность

Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в небольшом городе Мукачево на Закарпатье в семье простых учителей. На момент рождения будущей звезды украинской эстрады его мама, Светлана Александровна, преподавала математику, а отец Иван Александрович – физику в обычной средней школе города. Рос музыкант вместе со старшим братом – Олегом.



Святослав Вакарчук с мамой

Еще в детские годы парня семья Вакарчуков переехала во Львов, чтобы дать возможность детям получить хорошее образование. Его отец Иван Александрович начал преподавать во Львовском национальном университете имени И. Франко физику, а впоследствии стал его ректором. Заметим, после Оранжевой революции Иван Вакарчук три года занимал должность министра образования Украины.

Святослав был очень одаренным ребенком – уже в 5 лет он прочитал первую в своей жизни книгу о приключениях барона Мюнхгаузена, хорошо учился и окончил четвертую школу Львова с углубленным изучением английского языка с серебряной медалью. Также он рассказывал, что является амбидекстром – одинаково хорошо владеет правой и левой рукой.

Читайте также: Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

Детство лидера "Океана Эльзы" не прошло без музыки. Парень ходил в музыкальную школу – два года посещал уроки игры на скрипке, научился играть на фортепиано и баяне. Однако настоящую любовь к музыке он перенял от дяди и бабушки. Она научила маленького Святослава украинским песням, а дядя познакомил с репертуаром "Beatles", "Queen", "Rolling Stones" и "Pink Floyd". В результате получился такой уникальный стиль "Океана Эльзы" – украинское пение с английской манерой исполнения.

В школьные годы Вакарчук активно участвовал в КВН, играл в школьном театре, занимался баскетболом. Однако, если с учебой у него все было в порядке, то поведение оставляло желать лучшего – в школе артист много хулиганил, поэтому мать часто вызывали к директору.

Студенческие годы и начало музыкальной карьеры Вакарчука

После окончания школы парень не видел для себя другого пути, как идти по пути родителей. Поэтому он поступил во Львовский университет Франко на физико-математический факультет, а после получил второе образование экономиста-международника. После успешного окончания обучения Вакарчук подался в аспиранты. Тогда он мог поехать учиться за границу, развивать карьеру ученого-физика или остаться в Украине и заниматься музыкой. Парень выбрал второй вариант.



Святослав Вакарчук в начале музыкальной карьеры

Научная карьера Вакарчука была достаточно успешной. Он был перспективным физиком, написал кандидатскую диссертацию "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" и несколько научных работ. Впоследствии, наука все же частично соединилась с его последующей музыкальной карьерой. В 2003 году он выпустил пластинку с названием "Суперсимметрия", а одна из композиций в альбоме называется "Susy", что является сокращением этого же слова.

Однако на этом обучение Вакарчука не закончилось. В 2015 году музыкант стал студентом Йельского университета по программе развития глобального лидерства. Среди критериев зачисления на программу было указано "история выдающихся достижений и порядочность". Помимо прочих достоинств, артист свободно говорит на четырех языках: украинском, русском, польском и английском.

Создание и безумный успех "Океана Эльзы"

Именно в студенческие годы, в 1994 году, молодой Вакарчук присоединился к одной из львовских групп – "Клан тишины". Музыканты выступали в местных барах, пабах и ресторанах. Через некоторое время "Клан тишины" распался после ухода из группы Андрея Голяка. Тогда же Вакарчук предложил музыкантам группы Павлу Гудимову, Юрию Хусточке и Денису Глинину основать новую группу, которая получила легендарное для украинцев название "Океан Эльзы". Официально днем ее основания считают 12 октября 1994 года.

В это время и начинается долгий, но очень успешный путь Вакарчука как артиста. Он стал вокалистом, автором большинства текстов и музыки, а самое главное – неизменным лидером "Океана Эльзы". Первую песню парень написал еще в 15 лет. А уже через 2 года появился настоящий хит Вакарчука – легендарная композиция "Відпусти".



Первые выступления Вакарчука на сцене

За первые несколько лет существования группа дала несколько концертов, часто выступала на фестивалях, а потом перебралась в Киев, чтобы записать первый диск.

Настоящее взросление произошло после переезда группы в Киев. Мне исполнилось 23 года, друзей в столице почти не было, коллеги по группе оказались в такой же ситуации,

– рассказывал Вакарчук.

Дебютный альбом "Океана Эльзы" увидел свет в сентябре 1998 года и назывался "Там, де нас нема". Именно он сразу же принес молодым ребятам всеукраинскую популярность. Несмотря на то, что в 2004 году из группы ушли басист Юрий Хусточка и клавишник Дмитрий Шуров, группа до сих пор плодотворно работает и является самой популярной в Украине.

Читайте также: Вакарчук появился в Instagram и опубликовал там первое видеообращение к украинцам

Музыканты регулярно выпускают альбомы и хитовые композиции, которые поют поклонники "Океана" по всему миру. А оригинальный, слегка хриплый голос и уникальное чувство музыки Вакарчука покорили миллионы поклонников.

Альбомы "Океана Эльзы":

"Там, де нас нема" — 1998 год; "Янанебібув" – 2000 год; "Модель" – 2001 год; "Суперсиметрія" – 2003 год; "Gloria" –2005 год; "Міра" – 2007 год; "Dolce Vita" – 2010 год; "Земля" – 2013 год; "Без меж" – 2016 год.

Самые известные песни "Океана Эльзы": "Холодно", "Дякую", "Веселі, брате, часи настали…", "Я так хочу", "Без бою", "Зелені очі", "Відпусти", "Все буде добре", Квітка", "На лінії вогню, "Обійми, "Стріляй, "Rendez-Vous, "Не твоя війна, "Без тебе", "В небо жене", "Скільки нас", "Вище неба", "Обійми" и многие другие.



Концерт "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук параллельно занимается и собственными сольными проектами. В 2008 году он выпустил альбом "Ночью", а в 2011-м – "Брюссель". Последний не является полностью сольным альбомом, а относится к одноименному проекту Вакарчука и известных музыкантов – Сергея Бабкина, Максима Малышева, Петра Чернявского и Дмитрия Шурова.

Личная жизнь: что известно о жене Святослава Вакарчука

Музыкант может часами общаться с поклонниками, давать интервью, но почти никогда не говорит о личной жизни.

Известно, что верной спутницей 44-летнего Вакарчука является Ляля Фонарева. Влюбленные познакомились еще в студенческие годы и живут вместе в гражданском браке почти 20 лет. В СМИ уже несколько раз появлялась информация о свадьбе артиста, однако женаты ли они на самом деле – Вакарчук до сих пор молчит.



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Ляля Фонарева была стилистом, а сейчас является арт-директором "Океана Эльзы". Она сразу понравилась молодому музыканту и стала его единственной музой и любовью. Святослав посвятил любимой песни "Коко Шанель", "911" и "Друг". Однако, женщина не любит публичности и преимущественно держится в тени.

Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет. Пара воспитывает дочь Ляли от первого брака – Диану. Однако певец в одном из интервью рассказал, что уже хочет детей, но "это как Бог даст".

Первые шаги в политике

Вакарчук всегда был активным общественным деятелем. Еще в конце 90-х годов он ездил с туром в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы.

В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции, поддерживая кандидата в президенты Виктора Ющенко. Тогда он вместе с Русланой и Олегом Скрипкой стали "лицами" Майдана. После победы на выборах Ющенко, Святослав стал советником президента по вопросам культуры. Также музыкант был послом доброй воли ООН, занимался многими социальными проектами. В 2005-м году получил от Ющенко звание Заслуженного артиста Украины.



Святослав Вакарчук во время Оранжевой революции

В 2007 году Вакарчук окончательно решил идти в большую политику и стал народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В Раде он был членом комитета по вопросам свободы слова и информации. Однако депутатской деятельностью артист занимался недолго – уже в 2008 году он выступил с заявлением о сложении полномочий. Святослав стал первым политиком, который отказался от депутатского мандата досрочно.

Причиной сложения депутатских полномочий Вакарчук назвал нежелание участвовать в непрерывном распределении власти и политических интригах, которыми тогда занималась политическая верхушка.

Не остался в стороне Вакарчук и во время революции Достоинства, которая вывела на улицы городов миллионы украинцев. Он был активным участником Евромайдана, а в декабре 2013 года "Океан Эльзы" дал в Киеве бесплатный концерт в оригинальном составе.



Концерт "Океана Эльзы" на Евромайдане

НЕучастие в президентских выборах

После активной общественной жизни и политических заявлений начались разговоры о президентских намерениях Святослава Вакарчука. Особой интриги добавляло и то, что свои силы на выборах решил попробовать его коллега из шоу-бизнеса Владимир Зеленский.

Читайте также: Топ-5 песен Святослава Вакарчука с политическим подтекстом: видео

28 января лидер группы "Океан Эльзы" раскрыл главную интригу предвыборной кампании и заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины. Однако он обещал работать над изменениями в стране, ведь именно они, а не президентский пост и власть, интересуют его.

Также музыкант пообещал не оставаться в стороне от жизни в стране и привести в политику как можно больше новых людей, ведь Украине нужны новые лидеры.

Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего! Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен!

– сказал Вакарчук.

Новой интригой все же оставалось пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы и какую партию выберет.

Создание партии "Голос"

16 мая Святослав Вакарчук представил собственную партию "Голос", с которой планирует идти на парламентские выборы осенью. Сейчас его партия находится в процессе регистрации.

Читайте также: Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии

Вакарчук объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которые требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Потому что именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца

– сказал Вакарчук.



Вакарчук представил команду партии "Голос"

Сейчас в политическую силу входят только шесть членов:

Святослав Вакарчук – музыкант, лидер "Океана Эльзы"; Юлия Клименко – заместитель министра экономики; Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine; Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации; Юрий Соколов – заслуженный врач Украины; Андрей Шараскин ("Богема") – "киборг", защитник Донецкого аэропорта.

Музыкант призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

Что обещают в партии Вакарчука?



- новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны;

- сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий;

- поддерживать и гарантировать необратимость европейского пути развития страны;

- усиливать обороноспособность путем поддержки сильной армии и вхождения в НАТО.

Вакарчук объявил, что идет с партией на парламентские выборы: видео