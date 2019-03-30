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      Связан ли заход кораблей НАТО в Черное море с выборами президента в Украине

      17 Читати новину українською
      Корабль НАТО в Черном море
      Корабль НАТО в Черном море / Фото из Twitter

      В Черное море 28 марта вошли два корабля НАТО, которые 1 апреля прибудут в Одесский морской порт. Однако, заход судов был запланирован давно и никак не связан с событиями в Украине, в частности, с президентскими выборами, которые состоятся 31 марта.

      Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море, во время визита в Украину проведут совместные учения с военными ВМС. Капитаны во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. В России уже успели отреагировать на такое событие – корабли военно-морского флота РФ начали слежку за группой из трех фрегатов НАТО.

      Читайте также: Военные корабли и учения: НАТО наращивает силы в Черном море из-за агрессии России

      Официальный представитель Североатлантического альянса в комментарии УНН отметил, что Вторая постоянная военно-морская группа НАТО сейчас проводит патрулирование в Черном море в преддверии учений "Морской щит 2019" (Sea Shield 2019). Эти маневры были запланированы давно.

      Это ежегодные учения, проводимые Румынией. Ни патрули, ни маневры не связаны с событиями в Украине. Три союзные страны граничат с Черным морем, и НАТО регулярно проводит учения и операции на Черном море, чтобы поддерживать надежный уровень сдерживания и готовности,
      – рассказал представитель Альянса.

      Корабли НАТО впервые будут находиться в Черном море во время проведения выборов Президента Украины и подведения итогов голосования. В акватории будет находиться почти полный ударный состав 2-й Средиземноморской группы фрегатов НАТО в составе четырех фрегатов и одного судна комплексного снабжения.


      Боевой корабль НАТО в Черном море

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей НАТО будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено на помощь военным и воздушным силам Украины.

      Корабли НАТО уже один раз заходили в порт Одессы. Утром 25 февраля ракетный эсминец Военно-Морских Сил США USS Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробыл в городе три дня. Целью захода корабля в Украину было укрепление взаимодействия с партнерами по НАТО и проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".


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      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Водный транспорт Выборы Президента 2019 Новости Одессы
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