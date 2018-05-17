Свобода украинцев и независимость государства выше любой экономической выгоды, – "Самопомич"

Объединение "Самопомич" подготовило обращение об осуждении попыток легализации сооружения газопровода "Северный Поток-2".

Россия начинает строительство "Северного Потока-2", через который будет напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины.

Члены партии считают, что этот проект Кремля имеет такой же уровень угрозы, как война, которую Россия развязала против Украины. Наибольшей угрозой является уничтожение украинской газотранспортной системы (ГТС). Вследствие этого Украина потеряет свое стратегическое значение для Европы и останется сам на сам с Россией.

"Второй угрозой является российский контроль над Украиной через способность уничтожения украинской ГТС. Россия получит инструмент террора против украинцев, особенно зимой, без риска невыполнения своих обязательств перед потребителями газа в Европе", – сказано в заявлении Объединения "Самопомич".

В результате – доход Украины от транзита газа (который можно сравнить с оборонным бюджетом Украины), а также импорт газа будет полностью контролироваться Россией.

"Вместо понимания этих глобальных угроз, мы слышим только заявления российского Газпрома и представителей Германии о мифических гарантиях транзита газа через Украину. Хуже всего, что украинское правительство и Президент тоже включились в дискуссию о "гарантиях". Неужели мы так быстро забываем историю? Украина уже имела "гарантии" в Будапештском меморандуме. Россия уже гарантировала Украине независимость и нерушимость границы в Будапештском меморандуме, и никакие гарантии не сработали". – говорится в заявлении.

Объединение "Самопомич" призывает Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины и Президента Украины:

– не принимать никакого участия в переговорах с агрессором, в том числе с привлечением посредников, относительно реализации проекта "Северный поток-2" и не соглашаться на фальшивые гарантии;

– обеспечить энергетическую безопасность Украины, развивая добычу украинского газа и качественное управление газотранспортной системой.

"Мы убеждены, что никакая экономическая выгода не может стоять выше свободы украинцев и независимости государства".