Такой человек как Терещук должен уйти в политическое небытие или сесть, – Гнап

Президент поменял сразу четырех руководителей областных администраций – в Киевский, Луганской, Черновицкой и Черкасской областях. Впрочем, скандальное назначение произошло именно на Киевщине. Здесь, по представлению Порошенко, правительство согласовало назначение Александра Терещука – бывшего генерала милиции, который не имеет никакого права занимать государственные должности.

Это в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист–расследователь Дмитрий Гнап.

Читайте также: Послушный и патриотический дерибан, – Гнап о добыче газа, офисе в сауне и доверчивой Тимошенко

По его словам, Терещук подпадает под люстрацию, поскольку во времена Януковича занимал высокую должность – он руководил милицией в Волынской области. И именно по личному указанию Терещука волынский "Беркут" отправился на Майдан, где принимал участие в расправе над протестующими.

Казалось бы, такой человек как Терещук должен была пойти в политическое небытие, или оказаться на скамье подсудимых. Впрочем, после Революции Достоинства, Терещук фактически пошел на повышение, возглавив киевский главк милиции. И хотя общественность требовала его увольнения через люстрацию, президент Порошенко лично спасает скандального генерала,

– отметил Дмитрий Гнап.

И добавил, что боевым офицером Терещук считался недолго – всего месяц. Затем он возвращается в высокие чиновничьи кабинеты на должность первого заместителя председателя Одесской областной администрации. И вот, на днях президент назначает его главой Киевской областной администрации, за что высокопоставленный милиционер уже получил прозвище "генерал-губернатора".

На первой же встрече с журналистами, как отметил журналист, Терещук обещает бороться с коррупцией в Киевской области, где, по его словам, коррумпированные чиновники не дают жить людям, приберая к рукам лучшие земли под застройку.

Как ранее выяснил мой коллега, журналист Максим Опанасенко, господин Терещук умудрился прибрать к рукам элитный земельный участок в Киевской области. Откуда у Терещука, который всю жизнь работает на государственной службе деньги на всю эту недвижимость и еще на несколько дорогих машин понять не сложно – у него просто очень талантливые дети. В частности, дочь генерала является владелицей фирмы, которая несколько лет подряд поставляет для Министерства внутренних дел компьютеры, причем по ценам, существенно выше рыночных,

– убедил Гнап.

Журналист отметил, что руководитель области, который и приказы выполнять привык, и висит на крючке, потому что может попасть под подозрение в незаконном обогащении – идеальный выбор для президента Порошенко. Ведь впереди выборы – а Петру Алексеевичу нужно мобилизовать поддержку, и отдавать голоса бюджетников он никому не собирается, особенно на Киевщине. Поэтому ему и нужен тот, кто умеет командовать и отдавать приказы.

Видео полного выпуска блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 3 ноября 2018 года