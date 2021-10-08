Это случилось примерно в 7 часов утра. Такси Daewoo забирало клиента со двора на Московском проспекте.
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Бампер такси Daewoo, которое врезалось в стену / Фото Нацполиции
Врезались в фасад
Пассажир рассказал, что был тогда на переднем сиденье. Впоследствии он заметил, что 52 летнему таксисту стало плохо. Они в этот момент выезжали с придомовой территории.
Такси Daewoo после приезда полиции / Фото Нацполиции
Однако никто из них не успел среагировать и авто врезалось в фасад дома возле арки выезда со двора. Туда сразу вызвали скорую, однако спасти водителя уже не смогли, поэтому врачи лишь констатировали смерть.
Такси, водитель которого умер и влетел в стену / Фото Нацполиции
Начали расследование
Впоследствии прибыли следователи, которые начали выяснять обстоятельства инцидента. Они открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Однако тело таксиста направят на экспертизу, поэтому квалификация дела может измениться.
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