Тарифы на газ в июне 2020: сколько заплатят украинцы
"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения. Мы узнали, как формируется сумма, которую украинцы получат в платежках в июне.
В июне украинцам придут две платежки за газ. Одна за объем потребленного газа в мае, а другая за транспортировку газа в июне, поясняется в материале сайта 24 канала.
О других тарифах Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы
Сколько заплатят украинцы?
Тариф в первой платежке, то есть за потребленный газ, у всех одинаковый и составляет 2,95 гривны за кубометр потребленного газа.
В мае украинцы заплатили за потребленный в апреле газ по тарифу 3,71 гривен за кубометр. Таким образом в июньских платежках тариф на 20,5% дешевле.
Как определяется тариф за потребленный газ?Цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и "Укртрансгаза".
Цена во второй платежке, то есть за транспортировку отличается в разных областях и даже районах области. В марте дешевле всего будут платить в Киеве – 0,34 гривны за кубометр газа, а дороже всего в части Львовской области – 2,39 гривны.
Как определяется тариф за транспортировку газа?
Транспортировка в разных городах обходится по-разному. Чем меньше город, тем выше цена на платежку за распределение газа. В селах плотность населения низкая, поэтому себестоимость транспортировки возрастает. Вот почему жители сел и поселков, а также малых городов будут платить больше. Однако в Киеве, где плотность населения самая высокая, цена – самая низкая.
В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,
– говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".
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Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители разных городов в июне. Цифры, актуальные на июнь, выделены синим цветом.
Тарифы на транспортировку газа для населения / Инфографика 24 канала
Заплатят все
Украинцы, которые не потребляли газ в мае или апреле, все равно заплатят. Не за потребленный газ, а за его транспортировку. Все из-за того, что для вас подсчитали, сколько вы потребили за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили все на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Так получилась фиксированная цена за транспортировку, которая не зависит от того, потребляете вы сейчас газ, или нет.
Разберем цену на примере
- Допустим, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 5000 кубометров газа, в апреле заплатит 142 гривны за распределение газа.
- Скажем, что в апреле он потребил 600 кубометров по тарифу 2,95 гривен.
- Добавим цену за потребленный газ к цене за транспортировку и в двух платежках увидим общую сумму 1 912 гривен.
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Зачем одну платежку разделили на две?
Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги надо разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгаззбут. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.