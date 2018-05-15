Тарифы в общественном транспорте должны быть экономически обоснованными, – Гусовский

Тарифы в общественном транспорте должны быть экономически обоснованными. Так как дотации на работу коммунальных транспортных предприятий Киева не берутся неизвестно откуда – это деньги из городского бюджета, а значит из кармана киевлян.

В то же время, пока в транспортной сфере будет царствовать хаос, повышение стоимости проезда никак не отразится на качестве услуг. Об этом заявил глава фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский, комментируя информацию об увеличении стоимости проезда в городском транспорте с 14 июля.

"Можно долго ссылаться на "предшественников", которые когда-то руководили нашим городом, но они ушли уже четыре года назад. Так сколько в действительности нужно времени, чтобы в Киеве наконец заработал "электронный билет", который бы позволил контролировать финансовый оборот в транспорте? Сколько нужно лет, чтобы навести порядок с маршрутками? Кроме того, что они являются неудобными и опасными, еще и весь оборот средств – это сплошь бесконтрольная наличность", – заявил Сергей Гусовский.

Депутат напомнил, что маршрутки обычно дублируют маршруты больших автобусов, отбирают у них пассажиропоток и только увеличивают убыточность муниципального транспорта.

"Киев нуждается в полной перезагрузке системы общественного транспорта. Все, что для этого нужно – это четкая политическая воля, а не ее имитация", – резюмировал глава фракции "Самопомич" в Киевсовете.